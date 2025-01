Migliora le tue chiamate con Huawei FreeBuds 6i, oggi con il 20% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless con un'eccellente qualità audio e una tecnologia di cancellazione attiva del rumore avanzata, allora questa offerta fa al caso vostro. Infatti,gli Huawei FreeBuds 6i sono disponibili su Amazon a soli 79€, con un 20% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per migliorare la vostra esperienza d'ascolto a un prezzo davvero conveniente.

Huawei FreeBuds 6i, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotati della più recente cancellazione attiva del rumore 3.0, gli Huawei FreeBuds 6i offrono un isolamento acustico impeccabile, eliminando i suoni ambientali per un'esperienza immersiva. La tecnologia ANC ultra-ampia a 5 kHz raddoppia la capacità di cancellazione del rumore rispetto alla generazione precedente, permettendovi di concentrarvi esclusivamente sulla vostra musica o sulle vostre chiamate.

Il comparto audio non delude: grazie ai bassi potenti e alla qualità sonora cristallina, ogni nota viene riprodotta con precisione. Inoltre, la presenza di tre microfoni con algoritmo DNN garantisce chiamate nitide e prive di interferenze, eliminando i rumori di fondo per una comunicazione chiara in qualsiasi contesto.

L’autonomia è un altro punto di forza di questi auricolari. Con una custodia completamente carica, potete godere di fino a 35 ore di ascolto, mentre una singola ricarica vi offre fino a 8 ore di riproduzione continua. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ottenere 4 ore di utilizzo, un vantaggio essenziale per chi è sempre in movimento.

Gli Huawei FreeBuds 6i supportano il Bluetooth 5.3, assicurando una connessione stabile e fluida con tutti i dispositivi Android, iOS e Windows. La connessione a doppio dispositivo vi permette di passare rapidamente da un dispositivo all’altro senza dover ripetere l’accoppiamento. Perfetti per chi utilizza più device contemporaneamente! Non manca la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d'acqua, rendendoli ideali per allenamenti intensivi o utilizzi all'aperto senza preoccupazioni.

Questa è l’occasione perfetta per portare a casa degli auricolari premium a un prezzo incredibile. Gli Huawei FreeBuds 6i sono disponibili su Amazon a soli 79€, con un 20% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Approfittate subito di questa promozione prima che scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon