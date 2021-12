MIUI 13, preparatevi a dire addio a queste funzionalità

Continua il programma beta per la versione cinese della MIUI 13, la personalizzazione di Android 12 che vedremo presto a bordo degli smartphone di proprietà della Xiaomi e dei suoi sub-brand. A bordo dell’ultima release settimanale della beta, la versione 21.12.4, tuttavia, mancano all’appello alcune funzionalità molto note.

Innanzitutto, come riporta il sito Xiaomiui, è stato rimosso dalle impostazioni degli smartphone che montano la nuova beta della MIUI il cosiddetto Screen on Time, ovvero il grafico che permetteva agli utenti di visualizzare i dati relativi al tempo di accensione dello schermo e utilizzo da parte delle singole applicazioni.

Ad aver rimosso per primo questa storica funzionalità, presente da anni su diverse personalizzazioni di Android, è stata in verità Google, che a bordo dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro equipaggiati di Android 12 ha costretto gli utenti a ricorrere a un’app di terze parti per ottenere dati più dettagliati riguardo all’utilizzo dello schermo.

La nuova beta della MIUI dice addio anche al Super Wallpaper Meteo: questa feature, che permette di adattare in tempo reale lo sfondo animato dello smartphone alle condizioni meteorologiche della località in cui ci si trova, conclude così un ciclo di vita estremamente breve, dal momento che era stata introdotta solo a inizio 2021 insieme alla MIUI 12. I Super Wallpaper relativi al meteo scompariranno sia dal menù dedicato che dall’app Meteo aggiornata; restano invece a bordo della beta tutti gli altri tipi di sfondi dinamici.

La beta 21.12.4 della MIUI porta tuttavia con sé anche alcune nuove aggiunte, prima tra tutte l’integrazione del servizio di archiviazione proprietario, Mi Drive, agli shortcut raggiungibili dall’archivio.

Un’altra utile feature è quella della filigrana, pensata per proteggere scansioni di documenti e fotografie che contengono informazioni private. Sarà infatti possibile aggiungere un watermark contenente un testo personalizzabile a piacere direttamente dal momento in cui si scatta una foto utilizzando l’app fotocamera di MIUI.

Un ultimo cambiamento riguarda infine il livello della batteria necessario per poter scaricare e installare gli aggiornamenti della MIUI. Fino alla beta 21.12.4 era infatti necessario avere almeno il 30% di autonomia residua sullo smartphone prima di procedere, mentre da questo aggiornamento in poi pare basti il 15% o più.

Ricordiamo infine che la nuova MIUI 13 sarà presentata con tutta probabilità durante il prossimo evento Xiaomi, del quale non abbiamo ancora una data certa, e successivamente implementata sui device Xiaomi, Redmi e Poco compatibili.

In ogni caso i dati illustrati sopra si riferiscono alla versione cinese della ROM MIUI: la distribuzione della release global della nuova interfaccia utente Xiaomi, della quale non è più previsto un programma beta, avverrà invece realisticamente nei primi mesi del 2022.