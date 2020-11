Moto G9 Power ufficiale: a 249,99 euro punta tutto sull’autonomia

Assieme a Moto G 5G, la casa alata ha annunciato ufficialmente anche Moto G9 Power. Come ben sappiamo, questa linea punta tutto sull’autonomia e il nuovo arrivato non è da meno. L’eccellente risultato assicurato da Motorola sarà merito non solo della capiente batteria da 6.000 mAh ma anche di alcune scelte che limitano il consumo energetico.

Migliora alcuni aspetti rispetto al predecessore Moto G8 Power, di cui abbiamo elogiato proprio l’autonomia nella nostra recensione. Il cuore pulsante è rappresentato dallo Snapdragon 662 di Qualcomm con processo produttivo a 11 nm, abbinato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il chip è chiamato a muovere un display IPS LCD da 6,8 pollici con risoluzione HD+ e foro nell’angolo sinistro per la fotocamera da 16 Megapixel.

Il pannello posteriore, invece, ospita un sistema di tre fotocamere: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) e doppio sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per gli scatti macro e per raccogliere informazioni sulla profondità di campo. Completa la connettività che non dimentica il jack audio da 3.5 mm e il chip NFC che abilita così i pagamenti in mobilità. La piattaforma software è affidata ad Android 10 in versione stock.

Moto G9 Power sarà disponibile nelle colorazioni Electric Violet e Metallic Sage al prezzo di 249,99 euro, una cifra che lo pone davanti a tantissimi concorrenti agguerriti.