Edge 50 Pro: il gioiello di Motorola ora scontato di quasi 200€

Se sono trascorsi 2 o 3 anni da quando avete acquistato l'ultimo smartphone, potreste essere alla ricerca di un nuovo modello, magari perché la batteria del vostro attuale dispositivo inizia a mostrare segni di usura. Questo è il momento ideale per considerare seriamente il Motorola Edge 50 Pro, un modello che abbiamo apprezzato molto nella nostra recensione completa. Nonostante il suo prezzo di lancio si scontrasse con altri top di gamma, oggi potete acquistarlo su eBay a soli 500€ circa, grazie al coupon "SMARTPHONE24".

Motorola Edge 50 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 50 Pro è ideale per coloro che cercano un'esperienza mobile di alto livello, mista a prestazioni della fotocamera eccezionali e un'estetica che colpisce. Grazie alla sua fotocamera e schermo con certificazione Pantone, è raccomandato agli appassionati del dettaglio cromatico, ai fotografi amatoriali o a chiunque desideri catturare e visualizzare colori nel modo più fedele possibile.

L'ampio display OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e la batteria a lunga durata, che supporta una ricarica ultrarapida, lo rendono adatto anche ai gamer più esigenti e a chiunque faccia uso intensivo dello smartphone durante la giornata. Oltre alle persone attente alla qualità dell'immagine, il Motorola Edge 50 Pro si indirizza anche agli utenti più tecnologici che cercano le ultime innovazioni in termini di connettività e prestazioni.

Con il suo SoC Qualcomm Snapdragon, ampie opzioni di RAM e memoria interna, nonché la connettività 5G, promette prestazioni di alto livello che sapranno soddisfare le esigenze dei più esigenti. Quegli utenti in cerca di un dispositivo che non sacrifichi la performance per estetica o fotografia, troveranno quindi nel Motorola Edge 50 Pro il compromesso ideale. Al prezzo attuale di circa 500€, rappresenta un ottimo acquisto per il settore smartphone.

