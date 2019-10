Android One: come funziona e smartphone compatibili

Caratteristiche, funzionalità e limiti di Android One, particolare versione del sistema operativo per smartphone di Google .

Gli smartphone Android One sono ormai una realtà molto diffusa anche sul mercato italiano. Si tratta di un programma presentato da Google in occasione della conferenza dedicata agli sviluppatori del 2014 e, almeno inizialmente, destinati ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo. Il successo dei dispositivi basati su questa piattaforma software però ha evidentemente spinto l’azienda di Mountain View a estenderne la commercializzazione a livello globale, Italia inclusa.

Che cos’è Android One

Android One è una versione del sistema operativo Google priva di personalizzazioni software. Le aziende dunque che decidono di implementarla sui propri smartphone offrono un’esperienza utente molto simile ai Pixel, almeno a livello grafico. Banalmente, dunque, l’interfaccia messa a disposizione è particolarmente leggera, riuscendo a offrire ottime performance anche su dispositivi non necessariamente potenti a livello hardware.

Xiaomi Mi A3, smartphone Android One

In realtà però, la parte più rilevante legata ad Android One riguarda il supporto software nel tempo. Gli smartphone basati su questa piattaforma infatti ricevono gli aggiornamenti di sistema in maniera più rapida. In particolare, tutti i partner del programma si impegnano a fornire aggiornamenti per almeno 18 mesi dall’immissione sul mercato del dispositivo, con almeno una major release (nuova versione di Android) e una serie di update minori che, ovviamente, includono anche le patch di sicurezza.

Importante sottolineare un aspetto. Gli smartphone della serie Pixel, ovvero quelli realizzati direttamente da Google, offrono comunque un supporto superiore anche rispetto al programma Android One, visto che garantiscono aggiornamenti per i 24 mesi successivi al loro arrivo sul mercato.

Gli smartphone Android One venduti in Italia

Android One e Android GO

Il programma Android One non va confuso con Android GO. Quest’ultimo infatti rappresenta una particolare versione del robottino verde, pensata per gli smartphone di fascia bassa, equipaggiati con solo 1 Gigabyte di RAM. Dedicheremo a essa un’approfondimento ad hoc, così che possiamo comprendere le logiche che hanno spinto Google a questo tipo di differenziazione.