Iniziano a intensificarsi le voci attorno al nuovo smartwatch di Motorola, di cui non si conosce ancora il nome ufficiale. Da un’immagine diffusa sul sito 9t05Google sembrerebbe che il prossimo modello possa apportare grande novità ed essere equipaggiato di un processore Snapdragon Wear 4100.

Se la foto dovesse risultare veritiera, si tratterebbe di un grande balzo in avanti in termini di performance rispetto al passato. Lo Snapdragon Wear 4100 è infatti l’ultimo processore per smartwatch ideato da Qualcomm, nota azienda statunitense specializzata nel campo delle telecomunicazioni.

Da un leak emerso in rete, sembrerebbe che il nuovo smartwatch possa vantare un processore Snapdragon Wear 4100

Dall’immagine si evince come il sensore di frequenza cardiaca sia cambiato e la parte inferiore trasparente contenga una bobina di ricarica. Altre modifiche che saltano agli occhi sono la corona con scanalature verticali e viti visibili che fissano i cinturini.

Il nuovo smartwatch Motorola dovrebbe essere un diretto successore del Moto 360 prodotto dalla Compagnia eBuyNow e lanciato sul commercio nel 2019. Il dispositivo era equipaggiato con un processore Snapdragon Wear 3100, un piccolo aggiornamento rispetto al 2100 del 2016.

Al momento esiste sul mercato soltanto uno smartwatch dotato di Snapdragon Wear 4100, ovvero il TicWatch Pro 3, da molti definito il migliore nel suo genere. Motorola potrebbe quindi entrare a gamba tesa e rivelarsi un grande competitor, rendendo felici diversi utenti.

Lo smartwatch targato Motorola

Di recente è apparsa in rete una vera e propria “roadmap” dei prodotti targati Motorola, da cui si evince come il mese scelto per la nuova linea di Moto Watch sia luglio, dunque in pieno periodo estivo.

L’intenzione di Motorola è proprio quella di rendere la nuova gamma di dispositivi un punto di riferimento del settore, come avvenuto con gli smartphone. Rimaniamo quindi in attesa di capire la data di lancio ufficiale dei nuovi prodotti.