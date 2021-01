Motorola Nio: nuove immagini mostrano il particolare design del presunto Edge S

Sono ormai settimane che si susseguono voci ed indiscrezioni a riguardo del presunto successore dell’ultimo top di gamma di casa Motorola, l’Edge +, contraddistinto dal nome in codice Nio. Sono emersi altri particolari che avrebbero previsto l’arrivo di questo misterioso terminale per rimpinguare la famiglia dei Moto G ma vantando specifiche di fascia alta, tra cui un SoC da top di gamma. Più recentemente invece vi abbiamo riportato come il nuovo dispositivo dell’azienda potrebbe arrivare in commercio con il nome di “Motorola Edge S” tanto che la stessa società ne ha confermato il lancio. Nella giornata odierna sono emerse online ulteriori immagini a riguardo.

A segnalarle è stato il tipster Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE), dopo averle rintracciate sulla nota piattaforma social cinese, Weibo. Il dispositivo sfoggerebbe uno schermo con un doppio foro laterale. Sul retro troverebbero spazio quattro fotocamere, con una configurazione simile a quella vista sul Moto G 5G Plus. Proprio al di sotto del modulo che ospita i vari sensori sono state aggiunte le scritte “Fotocamera da 64 MP” ed “Audio Zoom”. Stando alle indiscrezioni precedenti, il Motorola Nio potrebbe essere dotato di un pannello FHD+, con risoluzione 2520 x 1080 pixel, con un refresh rate che raggiungerebbe i 90Hz. La fotocamera principale posta anteriormente vedrebbe la presenza di un sensore principale da 64MP in abbinata ad una fotocamera secondaria da 8MP costituita da un sensore S5K4H7 progettato da Samsung.

Motorola Nio; Fonte: Weibo

Come visibile nelle immagini, verrebbe confermata la presenza di una tripla fotocamera posteriore con la presenza di un sensore primario da 64MP, un sensore grandangolare da 16MP ed un sensore di profondità da 2MP. Motorola Nio si celerebbe dietro il numero di modello XT2125 in accoppiata ad un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Android 11 praticamente stock dovrebbe essere presente già dal lancio, con le classiche personalizzazioni aggiunte da Motorola.

Elenco Geekbench

Un elenco trapelato su Geekbench avrebbe confermato parecchie informazioni come la presenza proprio di un SoC Qualcomm di fascia alta, utilizzato su parecchi modelli dello scorso anno, l’865 in accoppiata ad 8GB di RAM e la presenza di Android 11. Passando ai punteggi ottenuti, il dispositivo avrebbe ottenuto 958 punti nei test in single-core e 2969 in quelli multi-core.