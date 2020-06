Motorola One Fusion, lo smartphone di fascia media appare online

Motorola One Fusion è apparso su Google Play Console, insieme ad alcune delle specifiche tecniche. Si tratta di uno smartphone di fascia media che potrebbe presto arrivare nel mercato.

Sono passate poche settimane da quando il produttore ha lanciato One Fusion+, un dispositivo di fascia media con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Stando ad alcuni indizi recentemente trapelati online, Motorola presenterà presto un nuovo interessante prodotto.

One Fusion, con il nome in codice “Astro” è apparso su Google Play Console. Troveremo un display con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel). Nessuna informazione in merito alla diagonale, che potrebbe però misurare 6,5 pollici. Il device, con il sistema operativo Android 10, sarà equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 710, affiancato da 4 GB di RAM.

Precedenti indiscrezioni avevano ipotizzato l’esistenza di una variante con 6 GB di RAM. La memoria interna dovrebbe essere pari a 64/128 GB e la batteria avrà una capacità massima di 5.000 mAh. I sensori posteriori saranno forse da:

48 MP (Samsung ISOCELL Bright GM1);

(Samsung ISOCELL Bright GM1); 5 MP;

8 MP;

2 MP.

Nella parte frontale dovremmo trovare una singola fotocamera da 8 MP. Non ci resta che attendere informazioni in merito al lancio ufficiale. Un altro dispositivo Motorola molto interessante, dopo Moto G8, Moto E6s, Moto G8 Power Lite, Moto G8 Power (disponibile su Amazon), Moto G8 Plus (disponibile su Amazon), Edge (disponibile su Amazon) ed Edge+ (disponibile su Amazon).