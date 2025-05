Tutto sotto controllo, anche da chiuso. Il pieghevole Motorola oggi sotto i 700€

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole che coniughi design, tecnologia e praticità, oggi potreste essere di fronte a una delle offerte più interessanti del momento. Il Motorola Razr 60, noto soprattutto per la sua eleganza, è infatti disponibile su Mediaworld al prezzo di 699,99€. Si tratta di un taglio significativo rispetto al listino originale, che rende questo modello appetibile per chi desidera entrare nel mondo dei foldable senza spendere una fortuna.

Vedi offerta

Motorola Razr 60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Razr 60 è perfetto per chi cerca uno smartphone pieghevole senza spendere cifre astronomiche. Con il suo design compatto quando chiuso e il display ampio una volta aperto, si rivela ideale per chi è sempre in movimento che necessita di un dispositivo versatile. La memoria da 256GB soddisfa le esigenze di chi archivia numerose foto, video e applicazioni, mentre la qualità costruttiva premium nella colorazione Gibraltar Sea conferisce un tocco di eleganza che non passerà inosservato nelle occasioni professionali.

Gli appassionati di tecnologia che vogliono provare l'innovazione dei dispositivi pieghevoli troveranno nel Razr 60 un ottimo punto d'ingresso, soprattutto ora che è disponibile a 699,99€ anziché 899€. Questo smartphone vi conquisterà con la sua interfaccia ottimizzata per il formato flip, permettendovi di consultare notifiche e rispondere ai messaggi anche a telefono chiuso.

La combinazione di prestazioni, design e un prezzo ora più accessibile lo rende una scelta eccellente per chi desidera distinguersi dalla massa con uno smartphone non convenzionale. Inoltre, la fotocamera principale da 50MP cattura immagini dettagliate, mentre la batteria da 4200mAh assicura un'ottima autonomia. In sostanza, vi consigliamo l'acquisto del Motorola Razr 60 per la sua eccellente combinazione di design innovativo e prestazioni affidabili.