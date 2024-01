Netflix snobba Apple Vision Pro, ma chi spende $3500 per guardare i film?

Netflix ha annunciato che non supporterà Vision Pro in quanto il dispositivo è ritenuto "poco diffuso" per giustificare l'attenzione dell'azienda. La notizia è emersa la scorsa settimana, quando è stato portato alla luce che l'app di Netflix, assieme a numerose altre, non sarà disponibile sul nuovo dispositivo Vision Pro al momento del lancio (previsto per la prossima settimana), e che gli utenti non potranno eseguire sul dispositivo, nemmeno la versione per iPadOS.

In un'intervista, condotta da Ben Thompson di Stratechery, il co-CEO di Netflix, Greg Peters, ha cercato di spiegare la ragione dietro questa decisione.

Peters ha affermato che la scelta di non supportare Vision Pro deriva dalla strategia di Netflix di investire solo in luoghi e dispositivi che generano un ritorno significativo per l'azienda.

Attualmente, Vision Pro è considerato "poco diffuso" come prodotto per essere rilevante per la maggior parte degli utenti Netflix. Tuttavia, Peters ha evidenziato che Netflix è costantemente impegnata in conversazioni con Apple, in merito al nuovo dispositivo dell'azienda, e che valuteranno l'evoluzione di Vision Pro per comprendere se cambiare la loro decisione in futuro.

La decisione di Netflix si basa sulla valutazione dell'ubiquità dei dispositivi e sugli sforzi necessari per integrarsi su un particolare set di device in rapporto ai benefici per gli utenti.

Secondo Peters, al momento Vision Pro è così subscalato che non è particolarmente rilevante per la maggior parte dei membri di Netflix.

Quando gli è stato chiesto se ci sono scenari in cui Apple potrebbe "cambiare il quadro strategico generale per Netflix", Peters ha risposto in modo affermativo, evidenziando la lunga collaborazione tra le due aziende e la possibilità di un cambiamento strategico.

Al momento, Netflix sarà accessibile su Vision Pro solo tramite Safari, al contrario di Disney+ che sarà disponibile con un'applicazione sviluppata interamente attorno a visionOS fin dal primo giorno.

La decisione di Netflix solleva particolari domande sulla strategia di supporto dell'azienda nei confronti dei nuovi dispositivi e indica una valutazione ponderata in base al ritorno sugli investimenti.

Allo stesso tempo, la campagna pubblicitaria di Apple, fa sorgere parecchie domande in merito a come voglia esser categorizzato dall'azienda il nuovo dispositivo, in quanto spingere la possibilità di immergersi guardando i propri film preferiti, al prezzo di 3.500$, potrebbe risultare come un messaggio fuorviante per l'utenza, oltre che rischiare di offuscare le qualità, in ambito professionale, di un dispositivo quale l'Apple Vision Pro.