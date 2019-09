Nokia IFA 2019, tutte le novità annunciate

A IFA 2019, Nokia ha annunciato gli smartphone Nokia 7.2 e Nokia 6.2, i feature phone Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip e Nokia 110 e True Wireless Nokia Power Earbuds.

Smartphone, feature phone e auricolari true wireless: sono questi i protagonisti assoluti degli annunci fatti da HMD Global, azienda madre del marchio Nokia, nel corso di IFA 2019. Sono infatti cinque i nuovi dispositivi presentati, tra cui due smartphone. La società finlandese intende aprire una nuova fase per i telefoni Nokia attraverso investimenti che mireranno a favorire una differenziazione più accentuata, tra cui anche un’esperienza 5G nel 2020.

Nokia 7.2

Nokia 7.2 è uno smartphone Android One basato sullo Snapdragon 660 accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 512 Gigabyte. Il display ha una diagonale di 6.3 pollici con risoluzione Full-HD+ protetto da Gorilla Glass 3. Il comparto fotografico – con ottiche ZEISS – invece si compone di un sensore da 48 Megapixel (f/1.9) accoppiato a un secondo grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un terzo da 5 Megapixel responsabile della profondità di campo.

Nokia 7.2

La parte frontale ospita un sensore da 20 Megapixel. La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie presto aggiornabile ad Android 10. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.500 mAh. Non mancano la porta Type-C e il jack audio da 3,5 mm. Nokia 7.2 nei colori verde e nero, versione 6GB/128GB sarà disponibile a 379 euro in autunno.

Nokia 6.2

È la proposta più economica. Basato sullo Snapdragon 636 con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile, arriverà in Italia a 259 euro. La parte frontale è dominata da uno schermo 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+ con notch a goccia che ospita una fotocamera da 8 Megapixel (f/2.0). Il pannello posteriore ospita un sensore principale da 16 Megapixel (f/1.8), un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e uno da 5 Megapixel per la profondità di campo.

Nokia 6.2

Anche in questo caso, l’azienda si è affidata al programma Android One (Android 9 Pie). La batteria è da 3.500 mAh. Nokia 6.2, nella colorazione nera, arriverà in autunno.

Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip e Nokia 110

Sono i tre nuovi feature phone e in quanto tali presentano delle caratteristiche basilari. Nokia 800 può essere definito il telefono “rugged”. È certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e gode della certificazione militare MIL-STD 810G. Le caratteristiche principali sono: Snapdragon 205, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna espandibile, display da 2,4 pollici, batteria da 2.100 mAh e fotocamera da 2 MP. Nessuna informazione su prezzi e disponibilità per il nostro mercato. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Nokia 800 Tough

Nokia 2720 Flip è un telefono a conchiglia con display interno da 2,8 pollici e uno esterno da 1,3 pollici. È dotato di un pulsante di emergenza e un menu di informazioni ICE (In Caso di Emergenza). Nokia 2720 e 800 sono mossi dal sistema operativo KaiOS dove è possibile scaricare app come WhatsApp e Facebook. Nokia 110 è il più basilare di tutti: display da 1,77 pollici, lettore MP3, fotocamera integrata, radio FM batteria da 800 mAh. è inoltre possibile trovare i propri giochi preferiti, come il classico Snake.

Nokia 2720 Flip

Nokia 2720 Flip arriverà nei colori nero e grigio, a 99 euro in autunno. Nokia 110 sarà disponibile nei colori nero e azzurro a 29 euro in autunno.

True Wireless Nokia Power Earbuds

True Wireless Nokia Power Earbuds dispongono di driver in grafene da 6 mm. Sono inoltre impermeabili fino a 30 minuti a 1 metro di profondità, con un grado di protezione IPX7. Si connettono facilmente allo smartphone Nokia grazie alla loro compatibilità Bluetooth 5.0 e sono dotati di Google Assistant, attivabile con un solo tocco.

La batteria per auricolare è da 50 mAh mentre la custodia integra una batteria da 3000 mAh. Le colorazioni disponibili sono nera e grigia ma per il momento non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità sul mercato.