Non lasciarti sfuggire gli auricolari Oppo Enco Air4 Pro a un prezzo SHOCK! -36%

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless che uniscano qualità del suono superiore e un'autonomia eccezionale, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Gli Oppo Enco Air4 Pro sono disponibili a soli 57,37€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 89,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera auricolari di alta gamma a un prezzo davvero competitivo.

Oppo Enco Air4 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Oppo Enco Air4 Pro sono progettati per offrire un'esperienza d'ascolto immersiva grazie ai driver dinamici in titanio da 12.4 mm, capaci di riprodurre un suono naturale e nitido, con bassi profondi e coinvolgenti. La qualità audio è ulteriormente arricchita dalla cancellazione attiva del rumore AI a doppio microfono, che offre quattro modalità differenti per adattarsi a ogni ambiente, garantendo chiamate cristalline e una riproduzione musicale priva di distrazioni.

Con una batteria da 58mAh per auricolare e una custodia di ricarica da 440mAh, questi auricolari offrono fino a 44 ore di autonomia complessiva. I tempi di ricarica sono rapidi: solo 60 minuti per gli auricolari e 80 minuti per la custodia. La connessione è gestita dal Bluetooth 5.4 bineurale, che assicura una trasmissione stabile e a bassa latenza, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming. Inoltre, è possibile collegare contemporaneamente gli auricolari a due dispositivi diversi, facilitando il passaggio tra smartphone, tablet o PC.

La certificazione IP55 rende gli Oppo Enco Air4 Pro resistenti a polvere, sudore e schizzi d'acqua, rendendoli perfetti per l'uso quotidiano e per le sessioni di allenamento più intense. I controlli touch intuitivi permettono di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l'attivazione dell'assistente vocale.

Attualmente disponibili su Amazon a soli 57,37€, questi auricolari rappresentano un'opportunità da non perdere per chi cerca performance elevate a un prezzo vantaggioso. Approfittatene subito per vivere un'esperienza audio senza compromessi. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon