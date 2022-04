La presentazione del primo smartphone di Nothing è sempre più vicina, ma da oggi potete addolcire l’attesa con un primo assaggio di quello che vi aspetterà: è infatti disponibile sul Google Play Store la beta del Nothing Launcher, e l’azienda vuole sapere cosa ne pensate.

Il Nothing phone (1) arriverà quest’estate e sarà animato da Nothing OS, una skin di Android che rispecchierà, almeno nelle intenzioni del fondatore Carl Pei, l’essenzialità e la funzionalità che già da adesso contraddistinguono questo giovane brand.

Possiamo tuttavia farci un’idea già da oggi grazie alla beta del Nothing Launcher, pensato per ricreare a bordo di altri smartphone Android la stessa user experience che vedremo tra pochi mesi sul Nothing phone (1).

Innanzitutto troviamo le cosiddette Max Icons e Max Folders: potrete ingrandire le applicazioni ch utilizzate di più, in modo da renderle visibili anche a una rapida occhiata. Sono poi presenti widget per l’orologio e il meteo che rispecchiano il caratteristico linguaggio di design di Nothing. Non mancano infine sfondi e palette di colore a tema.

Solo pochi modelli di smartphone per adesso sono compatibili con la beta di Nothing Launcher:

Arriverà invece a breve la compatibilità con gli smartphone OnePlus. Se siete dunque tra i fortunati che possono scaricare già da ora la beta del launcher, potrete installarlo e attivarlo in pochi semplici step:

Scaricare Nothing Launcher dal Google Play Store a questo link Selezionare il launcher di default nelle impostazioni; Selezionare Nothing Launcher.

Potrete arricchire ulteriormente la vostra esperienza d’uso del Nothing Launcher scaricando gli sfondi a tema in alta risoluzione e un set di suonerie dall’apposita cartella di download.

Portare Nothing Launcher in beta così presto non è stata solo un’operazione di marketing per aumentare l’hype verso il Nothing phone (1): il brand dell’ex fondatore di OnePlus sta infatti raccogliendo i feedback per questa beta, così da poter migliorare in previsione della versione definitiva.

Potete condividere con Nothing suggerimenti e critiche sulla vostra esperienza con Nothing Launcher sul server Discord o inviando una mail a launcher@nothing.tech, indicando il dispositivo su cui lo state provando.