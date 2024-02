Questo power bank con Mag Safe è FANTASTICO e costa poco!

Avete un iPhone e vi trovate spesso con la batteria scarica mentre siete fuori casa? Per risolvere la situazione è necessario un power bank, e se volete acquistarne non uno comune, bensì un modello dotato di tecnologia Mag Safe per la ricarica wireless, a fare al caso vostro è quello prodotto dal brand Yiisonger, il quale supporta la ricarica fino a 15W wireless e fino a 22,5W via cavo, consentendo di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Ebbene, oggi lo trovate in sconto su Amazon a soli 27,96€ invece di 31,96€!

Power bank Mag-Safe, chi dovrebbe acquistarlo?

Particolarmente consigliato per i proprietari di iPhone 12, 13, 14 e 15, tra cui le versioni Pro, Plus e Pro Max, questo power bank elimina la necessità di cavi aggrovigliati, offrendo una ricarica wireless efficace e veloce. Considerando quanto costano solitamente i dispositivi con tecnologia Mag Safe, trovarlo a un prezzo di soli 27,96€ rappresenta una vera e propria occasione per chi cerca un'opzione affidabile e di qualità per non rimanere mai senza batteria durante il lavoro, i viaggi o in qualsiasi altro momento fuori casa.

Il power bank non si limita però alla funzione di ricarica: grazie al suo supporto pieghevole, permette di sostenere l'iPhone in modalità orizzontale o verticale, rendendolo perfetto per chi desidera guardare un film o effettuare una videochiamata senza tenere in mano il dispositivo. Inoltre, la presenza di un display a LED per monitorare la quantità di energia residua e la compatibilità con la ricarica rapida PD aggiungono ulteriori punti a favore, così come la sicurezza certificata CE, RoHS e FCC.

Insomma, il power bank wireless di Yiisonger, grazie alla sua compatibilità con iPhone, unita alla funzionalità di supporto pieghevole e alla capacità di ricarica rapida sia wireless che cablata, rappresenta un accessorio davvero imperdibile da tenere sempre con sé. Coniuga, infatti, qualità, convenienza e innovazione tecnologica, rendendolo un ottimo investimento, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon