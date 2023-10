One UI 6 sempre più vicina, sempre più modelli ricevono la beta

Se avete uno smartphone Samsung, preparatevi a migliorare la vostra esperienza utente con la One UI 6 beta basata su Android 14. Il gigante tecnologico ha esteso l'opportunità di provare il nuovo aggiornamento non solo alla serie di punta Galaxy S23 e agli smartphone pieghevoli, ma anche a dispositivi più economici come Galaxy M23 e Galaxy A52s.

Come riportato per la prima volta da SamMobile, infatti, il colosso sudcoreano sta offrendo il programma One UI 6 beta a questi due smartphone. In alcuni Paesi, potete già mettere le mani sull'aggiornamento per Samsung Galaxy M23, che arriva con la versione firmware E236BXXU4ZWJ2. Questo sostanzioso aggiornamento pesa 2,6GB e incorpora anche l'ultima patch di sicurezza di ottobre 2023.

Nel frattempo, anche gli utenti che hanno tra le mani un Samsung Galaxy A52s possono partecipare a questa esperienza di anteprima. Purtroppo, l'esatta versione del firmware per questo aggiornamento rimane per ora ancora un mistero.

Per partecipare al programma beta, gli utenti idonei che possiedono un Galaxy M23 o un Galaxy A52s possono aprire l'app Samsung Members e accedere con il proprio account Samsung. Dopo di che basterà toccare il banner di invito situato nella schermata iniziale dell'app e completare il processo di registrazione. Dopo questi semplici passaggi, è sufficiente andare nella sezione Aggiornamento software delle impostazioni del dispositivo per scaricare e installare la One UI 6 beta.

Purtroppo sembra che in Italia l'aggiornamento non sia ancora disponibile in via ufficiale, anche se presto in rete sarà molto probabilmente possibile trovare i pacchetti zip da installare manualmente.

I vantaggi della One UI 6 sono numerosi. Gli utenti possono aspettarsi un pannello di impostazioni rapide rinnovato con nuove tile eleganti, un'app Fotocamera modernizzata, un font di sistema tutto nuovo, emoji migliorate, un menu di condivisione più intelligente e una pletora di opzioni di personalizzazione per rendere il proprio dispositivo davvero unico.