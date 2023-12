OnePlus 12, display 125% più luminoso rispetto ad iPhone 15 Pro

OnePlus si appresta a stupire il mercato con il suo prossimo modello, il OnePlus 12. Rompendo gli standard convenzionali, lo smartphone è pronto a vantare una caratteristica rivoluzionaria: un display da 4500 nit!

La rivelazione è arrivata direttamente dal presidente di OnePlus, Li Jie, che si è rivolto alla piattaforma cinese di social media Weibo per rivelare un nuovo dettaglio sul OnePlus 12.. L'attesissimo smartphone dovrebbe presentare un display OLED BOE X1 con uno stupefacente picco di luminosità di 4500 nit, superando di gran lunga i 2.600 nit di cui si era parlato in precedenza. Jie ha sottolineato che il display non solo è più luminoso, ma è anche più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle sue controparti con livelli di luminosità simili.

Con la presentazione ufficiale è prevista per il 5 dicembre, il OnePlus 12 promette di cambiare le carte in tavola nel campo dei display per smartphone. Se il livello di luminosità rivelato è accurato, supererà di quasi due volte l'attuale concorrente più luminoso, il Pixel 8 Pro. Si tratta di un valore che è più di due volte quello promesso da Apple per iPhone 15 Pro Max, il quale si ferma a "soli" 2000 nit.

Sebbene questa luminosità possa sembrare esagerata, potrebbe servire a scopi pratici, soprattutto per combattere i riflessi sul display in pieno giorno.

Oltre all'abbagliante display, il OnePlus 12 promette di essere un concentrato di potenza con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 24GB di RAM e un ampio spazio di archiviazione di massimo un 1TB. Con quattro fotocamere posteriori, tra cui una fotocamera periscopica con zoom 3x, le specifiche del dispositivo sono destinate a lasciare il segno.

Mentre cresce l'attesa per il rilascio globale dopo l'imminente lancio in Cina, si prevede che il OnePlus 12 arrivi con a bordo già l'ultima versione di Android, il tutto condito dalla skin personalizzata OxygenOS 14.