OnePlus 12, ecco i primi scatti dalla fotocamera

OnePlus ha annunciato una collaborazione con Sony per apportare notevoli miglioramenti alla fotocamera del suo prossimo dispositivo di punta, il OnePlus 12. La collaborazione è stata recentemente svelata su Weibo e promette di elevare l'esperienza fotografica mobile per i fan OnePlus in tutto il mondo.

Il punto principale di questa collaborazione è l'integrazione nello smartphone del nuovo sensore di immagine mobile LYTIA di Sony. Secondo OnePlus, questo sensore è una "prima mondiale" per l'azienda, il che sottolinea il potenziale trasformativo di questo sensore LYTIA. OnePlus ritiene che "[il sensore LYTIA] apre un nuovo futuro per l'imaging mobile", ponendo grandi aspettative per le capacità della fotocamera di OnePlus 12.

I sensori di imaging LYTIA di Sony offrono una serie di specifiche di altissimo livello. In particolare, includono diversi modelli da 50MP e un modello da 53MP con un sensore di tipo 1/1,4 pollici e una struttura di pixel con transistor a due strati (Dual-layer stacked CMOS) progettata per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Questa innovazione promette di migliorare notevolmente la qualità degli scatti notturni, consentendo agli utenti di OnePlus 12 di catturare momenti straordinari anche in condizioni di luce difficili.

I modelli LYTIA da 50MP offrono diversi vantaggi quali una migliore espressione tonale, una messa a fuoco automatica utilizzando tutti i pixel e una qualità dell'immagine superiore.

Il presidente di OnePlus Cina, Li Jie, ha mostrato le capacità della fotocamera di OnePlus 12 su Weibo, condividendo foto scattate con il nuovo sensore LYTIA. Le immagini mostrano una nitidezza eccezionale e colori vivaci, anche con lo zoom, senza alcuna distorsione o perdita di qualità.







Anche se le indiscrezioni giunte agli occhi del web fino ad ora suggerivano un sensore di tipo 1/1,56 pollici per lo smartphone, il modello specifico del sensore LYTIA non è ancora stato rivelato. Si prevede che ulteriori informazioni emergeranno con l'avvicinarsi della data di lancio del OnePlus 12.

Oltre al sensore LYTIA, si dice che il OnePlus 12 sarà dotato di un obiettivo grandangolare da 48MP e di un obiettivo con zoom ottico 2x da 32MP, aggiungendo versatilità alla già promettente configurazione della fotocamera.

Questa interessante collaborazione per le fotocamere segue la recente introduzione da parte di OnePlus del display X1 LTPO con una straordinaria luminosità di 2.600 nit, per gentile concessione di BOE. Mentre questi miglioramenti continuano a emergere, gli appassionati di OnePlus attendono con ansia il reveal completo del OnePlus 12, previsto per gennaio 2024 o forse anche prima.