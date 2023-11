Prezzo SUPER sul volante Logitech G920 per Xbox e PC! (-49%)

Se siete appassionati di racing game come Forza Motorsport, di cui trovate il nostro verdetto nella recensione completa, e volete mettere da parte il classico pad per far spazio a una periferica di gioco più avanzata e capace di offrirvi maggior realismo, allora sappiate che uno dei volanti Logitech più famosi è ritornato in offerta su Amazon, a pochi euro di differenza rispetto al miglior sconto degli ultimi 3 mesi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Il modello di cui stiamo parlando è il G920 Driving Force, ossia quello compatibile con PC e Xbox Series X/S. Si tratta dell'erede dell'iconico Logitech G27, che per anni ha entusiasmato gli appassionati di simulazione di guida con un volante di qualità e pedaliera a 3 pedali. Il nuovo modello mantiene queste caratteristiche, ma aggiunge numerose ottimizzazioni realizzate dal produttore nel corso del tempo. Grazie a uno sconto del 49%, il prezzo del G920 Driving Force è ora di soli 217,99€.

Logitech G G920, chi dovrebbe acquistarlo?

Il settore dei racing game ha visto Logitech emergere come un leader nella produzione di volanti da corsa di fascia medio-bassa, che spesso includono una pedaliera a 3 pedali. Questo è un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza, che in molti casi offre pedaliere senza frizione, a meno che non si sia disposti a spendere di più. Se quindi preferite avere anche la frizione per un maggior realismo alla guida virtuale, questo è il volante da acquistare!

Il Logitech G G920 è progettato per soddisfare proprio queste esigenze, e con gli attuali sconti lo fa con un rapporto qualità/prezzo imbattibile rispetto ai migliori volanti da gaming segnalati nella nostra guida all'acquisto dedicata.

Come detto, il prezzo attuale di 217,99€ è uno dei più bassi degli ultimi 3 mesi. Considerando che il volante, nella versione compatibile con Xbox, non è stato disponibile a un prezzo inferiore nemmeno nell'ultimo anno (ad eccezione di poche occasioni con una differenza di pochi euro), ora è il momento giusto per acquistare il G920. Non perdete questa opportunità per evitare di pagare oltre 260,00€ nelle prossime settimane o mesi, che è il prezzo medio di vendita.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!