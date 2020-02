OnePlus 8 potrebbe essere un’esclusiva di Amazon in alcuni paesi

In alcuni paesi del mondo, gli smartphone OnePlus vengono venduti solo ed esclusivamente da Amazon e dai pochi negozi ufficiali. Stando a ad alcune indiscrezioni, questo discorso potrebbe valere anche per i prossimi modelli che dovrebbero arrivare proprio quest’anno.

Il colosso del commercio online ha appena annunciato che sta attualmente collaborando con l’azienda specializzata in smartphone (che è occupata con la produzione di OnePlus 8). Questa nuova serie avrebbe dovuta affacciarsi sul mercato solo tra maggio e giugno, ma è probabile che la data di lancio possa essere leggermente anticipata, così da poter competere con i nuovi top di gamma dei principali concorrenti.

Nell’annuncio non si fa riferimento a quali paesi saranno influenzati da questo accordo. Quindi, ci toccherà attendere anche un po’ prima di scoprire se anche qui in Italia questi prossimi device di fascia alta saranno venduti in esclusiva da Amazon.

Il patto stipulato nuovamente con il colosso online potrebbe non riguardare OnePlus 8 Lite, ovvero la variante meno costosa, ma solo OnePlus 8 e 8 Plus, in cui potremmo trovare un display a 120 Hz e fino a 12 GB di RAM.