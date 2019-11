OnePlus 8 Pro, quattro fotocamere posteriori e foro sul display: rivelato il design?

Un foro nel display, quattro fotocamere nella parte posteriore e due nella parte anteriore: OnePlus 8 Pro è nuovamente il protagonista di alcune indiscrezioni recentemente apparse online. I possibili disegni schematici pubblicati da TrueTech potrebbero anticipare il design, confermando anche le ipotesi precedentemente divulgate.

Pochissimo tempo dopo l’arrivo di OnePlus 7T e 7T Pro, la società, abituata a sorprendere positivamente i propri clienti, sarebbe quasi pronta a proporre un successore. Su internet sono infatti trapelate alcune indiscrezioni riguardanti OnePlus 8 Pro, che potrebbe farci attendere ancora un po’.

Prima di tutto, si parlerebbe di due varianti: la prima con una sola fotocamera frontale e la seconda con addirittura due. Non è chiaro se ci troviamo al cospetto di OnePlus 8 e 8 Pro o due diverse edizioni di quest’ultimo.

Il display, curvo ai lati e con refresh rate a 120 Hz, dovrebbe avere una diagonale di 6,65 pollici, quindi poco maggiore rispetto a OnePlus 8. A differenza dei predecessori, che potevano contare su una camera a scomparsa, i nuovi modelli dovrebbero avere quasi certamente un piccolo foro sul display nella quale dovrebbe essere collocata la fotocamera frontale.

OnePlus 8 Pro potrebbe essere il primo smartphone del brand a contare su una quad camera posteriore: 3 sensori verticali e un quarto, ovvero 3D ToF (per la realtà aumentata e la profondità), affiancato. Per conoscere tutte le altre informazioni, tra cui anche la scheda tecnica, non ci resta che attendere.