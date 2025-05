OnePlus Nord 4 5G a SOLI 399€: SUPER SCONTO del 33%!

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G potente, elegante e accessibile, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il OnePlus Nord 4 5G potrebbe essere esattamente ciò che stavate aspettando. Il dispositivo è infatti proposto a soli 399€, con uno sconto eccezionale del 33% rispetto al prezzo di listino di 599€. Un'occasione davvero imperdibile per mettere le mani su un top di gamma a un prezzo altamente competitivo.

OnePlus Nord 4 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

OnePlus Nord 4 5G si distingue per il suo display OLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120Hz, in grado di raggiungere una luminosità massima di 2150 nits, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla tecnologia Aqua Touch, potrete interagire con lo schermo anche con le dita bagnate, mentre la funzione Eye Care Magic protegge la vista durante l'utilizzo prolungato.

A bordo troviamo il chip Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da ben 16GB di RAM e 512GB di archiviazione interna, una combinazione che assicura fluidità estrema e multitasking avanzato. L'autonomia è un altro punto di forza: la batteria da 5500mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo, mentre la ricarica rapida da 100W consente di passare da 0% all'80% in soli 20 minuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus Nord 4 integra una fotocamera principale da 50MP con OIS, capace di registrare video in 4K a 60 fps e scattare ottime foto anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all'algoritmo TurboRAW. La fotocamera anteriore da 16MP assicura selfie nitidi e realistici con la tecnologia True-Skin.

Il tutto è racchiuso in un corpo sottile da appena 7,99 mm, costruito in alluminio aeronautico per una robustezza superiore e un design raffinato. Con OxygenOS 14 preinstallato e ben 6 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti, questo smartphone promette un'esperienza d'uso fluida e duratura.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 399€, OnePlus Nord 4 5G rappresenta una delle migliori offerte del momento per chi desidera uno smartphone moderno, performante e longevo.