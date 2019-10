OPPO, display curvo su quattro lati sui futuri smartphone?

OPPO ha brevettato una tecnologia per implementare i vari sensori sotto un display curvo su quattro lati. Sarà così il design degli smartphone in futuro?

La ricerca di un design a tutto schermo caratterizzato dall’assenza di cornici porta i produttori a creare soluzioni innovative. OPPO è uno dei protagonisti più attivi in questo ambito da quando – nel 2018 – ha presentato Find X con la sua fotocamera a scorrimento. Qualche mese fa, il Vicepresidente Brian Shen ha mostrato un dispositivo dotato di uno schermo con bordi caratterizzati da un raggio di curvatura di 88 gradi. Il nuovo display è definito “Waterfall Screen” e presenta la curvatura più grande mai vista su uno smartphone.

L’azienda cinese vuole spingersi ancora oltre. Gli ultimi brevetti depositati da OPPO infatti suggeriscono che in futuro potremmo vedere un display curvo su tutti e quattro i lati. Pensando a un design simile, la prima preoccupazione va inevitabilmente al posizionamento dei vari sensori. Tutto ciò potrebbe essere risolto grazie a una nuova tecnologia brevettata da OPPO.

Credit - LetsGoDigital

La società intende posizionare tutti i sensori sotto il display. I brevetti parlano di un sensore di luce ambientale e di un sensore di luce a infrarossi che potrebbero funzionare anche se posizionati sotto lo schermo. In questo modo, si eliminerebbe la necessità di avere una cornice per alloggiare i sensori. Nello specifico, si fa riferimento a un sensore che adatta la luminosità in base alla luce ambientale e un altro in grado di spegnere il display quando c’è una chiamata in corso. La tecnologia potrebbe funzionare con display Micro LED e OLED.

È plausibile pensare che, in un prototipo del genere, la fotocamera venga implementata anch’essa sotto il display. Una soluzione che OPPO ha già mostrato durante il MWC di Shanghai e sulla quale è al lavoro anche Xiaomi. I display curvi però potrebbero danneggiarsi molto più facilmente, ma a quanto pare il mercato si sta dirigendo sempre più verso soluzioni borderless, fatta eccezione per Google che oggi presenterà i nuovi Pixel 4 e Pixel 4 XL con un’importante cornice superiore.