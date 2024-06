Auricolari OPPO Enco Buds2, che OFFERTA: cancellazione del rumore a meno di 20€!

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari, e puntate a un articolo con un ottimo rapporto qualità-prezzo che non vi faccia spendere una fortuna, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta presente su Amazon. Gli OPPO Enco Buds2 sono ora disponibili a soli 19,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo precedente di 24,99€. Questo significa che con meno di 20€ potrete fare vostri degli auricolari con cancellazione del rumore in chiamata!

Auricolari OPPO Enco Buds2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli OPPO Enco Buds2 sono l'ideale per gli amanti della musica e dello sport alla ricerca di un'esperienza audio di ottima qualità, ma che non vogliono spendere una fortuna. Questi dispositivi sono infatti pensati proprio essere leggeri al massimo, dato che ognuno dei due auricolari pesa appena quattro grammi, meno di un foglio di carta A4! Ciononostante, è presente la protezione IPX4, che li difende parzialmente dall'acqua ed evita problemi con sudore e pioggia durante allenamento e jogging.

Nonostante il prezzo contenuto, sono presenti dei driver da 10mm che garantiscono un'ottima qualità audio, con un'autonomia di 7 ore circa, la quale sale a 28 ore considerando anche il box di ricarica. Gli OPPO Enco Buds2 sono auricolari compatibili sia con Android che con iOS, in quanto dotati di tecnologia Bluetooth 5.2: ma il vero punto di forza sta nelle capacità di cancellazione del rumore in chiamata. Questa svolge un compito simile alla cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancelling o ANC) presente in genere nei dispositivi di fascia alta. Per scoprire invece i migliori dispositivi con questa feature vi rimandiamo alla nostra guida sempre aggiornata.

Attualmente disponibili a 19,99€, gli OPPO Enco Buds2 sono una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza audio di qualità che non sacrifichi comodità e praticità, la quale risulta anche accessibile per tutte le tasche. La loro lunga autonomia, la resistenza all'acqua e la cancellazione del rumore in chiamata li rendono un accessorio perfetto per ascoltare musica e audio durante lo sport e in ogni attività quotidiana.

Vedi offerta su Amazon