OPPO Find X2 sarà un vero top di gamma: display 2K e video in 8K

OPPO annuncerà Find X2 a Barcellona durante il Mobile World Congress che – salvo cambiamenti causati dal coronavirus – dovrebbe aprire i battenti il 24 febbraio. Il Vicepresidente Brian Shen ha cominciato a stuzzicare la curiosità degli utenti prima chiedendo loro – su Twitter – quali sono le caratteristiche che definiscono uno smartphone come un flagship e successivamente ha pubblicato una lista di dettagli che appartengono alla sua idea di dispositivo di fascia alta.

Il riferimento a Find X2 sembra quasi scontato anche se non viene menzionato esplicitamente. A ben vedere queste caratteristiche, ci troviamo davanti a un prodotto di primissimo livello. Tra tutte, spiccano il display con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Stando a quanto trapelato fino a questo momento, OPPO avrebbe scelto un pannello AMOLED da 6,5 pollici con bordi molto curvi (80°).

This is my kind of ‘Flagship’ 🤓 🎞️ 120Hz Refresh rate

📺 2k Resolution

😋 240Hz Sampling

🔁 SDR to HDR conversion

🔆 HDR up to 1200nits brightness

📊 100% DCI-P3 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 9, 2020

Ciò che sappiamo per certo è che lo smartphone sarà basato sullo Snapdragon 865 di Qualcomm, che supporterà il nuovo standard di rete 5G e che sarà in grado di registrare video fino alla risoluzione 8K. Tutti elementi supportati dall’ultimo SoC della società di San Diego. Il dispositivo dovrebbe presentarsi nuovamente con un design a tutto schermo e cornici ridotte, come il predecessore.

Sembrerebbe esclusa la possibilità che OPPO possa integrare la fotocamera frontale sotto lo schermo dati gli attuali limiti tecnici che questa tecnologia comporta. Il colosso cinese potrebbe aver optato per il foro sullo schermo. Insomma, si tratterebbe di un cambio di rotta rispetto a Find X che con il suo meccanismo a scorrimento ha dato il via alle nuove soluzioni per nascondere le fotocamere anteriori degli smartphone.

5G speed ➕8K video! 🤯@Qualcomm's #Snapdragon 865 is set to be a game changer. Can you guess what series and when you'll be seeing this 🔥 mobile platform? https://t.co/KPf9E8uCPe — OPPO (@oppo) February 5, 2020

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le voci parlano di un sensore frontale da 32 Megapixel, di una fotocamera da 48 Megapixel sul posteriore accoppiata a un grandangolare e a un teleobiettivo con zoom ottico 5X. Ora, non ci resta che attendere il MWC 2020 per scoprire tutti i dettagli del nuovo top di gamma targato OPPO.