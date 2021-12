Oppo Find X4 Pro, è questo il design del nuovo flagship?

Il prossimo top di gamma di Oppo, l’Oppo Find X4 Pro, potrebbe avere un design più futuristico del previsto, che prevede la presenza di un doppio display e di una fotocamera anteriore under-display: questo è ciò che rivela un brevetto completo di immagini dettagliate a colori, riportato alla ribalta dalla testata Letsgodigital.

Risale solo a pochi giorni fa l’ultimo evento Oppo, durante il quale il brand cinese ha presentato al pubblico una serie di prodotti assai innovativi, che lo cementano sempre di più come uno dei principali player nel campo delle tecnologie mobili. Insieme al suo primo foldable, l’Oppo Find N, Oppo ha infatti proposto un paio di occhiali AR e un chip di elaborazione neurale pensato per la fotografia mobile, il MariSilicon X.

Il 2021 di Oppo si conclude dunque con questi nuovi device, ma mancano ormai pochi mesi al lancio del nuovo flagship della gamma Oppo Find X, previsto entro il primo quarto del 2022. Se si sa già che il dispositivo integrerà al suo proprio interno la NPU MariSilicon X e il SoC Snapdragon 8 Gen 1, fino a questo momento poco si sapeva sul design dello smartphone.

Per questo motivo risulta particolarmente interessante il brevetto trapelato in questi giorni, che comprende ben 48 immagini, di cui 18 a colori. Ecco alcune immagini estratte dalla documentazione completa, ora liberamente consultabile:

I render all’interno del brevetto, depositato sia alle autorità cinesi che nel database del World Intellectual Property Office, mostrano uno smartphone Oppo dal design tanto innovativo quanto elegante. Sul lato anteriore spicca infatti uno schermo bezel-less dai bordi arrotondati esteso su tutti e quattro i lati del device, senza foro di alcun tipo per la fotocamera anteriore. Il brevetto Oppo comprende infatti una fotocamera per i selfie under-display di ultima generazione, nascosta in modo pressoché perfetto sotto a un pannello dalla risoluzione di ben 440ppi.

La seconda grande novità dei render è la presenza di un display secondario sul retro dello smartphone, che alloggia sulla parte superiore vicino alla scocca destinata ai sensori fotografici. Questo schermo di forma quadrata avrà un display a colori che permetterà all’utente di scattare selfie con i sensori principali dello smartphone e controllare le informazioni generali e le notifiche ricevute a un semplice sguardo.

Un ultimo dettaglio degno di nota riguarda le cornici del dispositivo, che aumentano di spessore in corrispondenza degli angoli garantendo così una maggiore protezione allo smartphone anche in caso di caduta. Troviamo invece, come sugli attuali smartphone Oppo, un ritaglio dedicato al pulsante di accensione e al rocker del volume sul lato destro dello smartphone.

Sul mercato degli smartphone si sono già visti device dotati di un display secondario, sebbene ancora in netta minoranza: a fare da apripista tra i flagship ci aveva pensato lo Xiaomi Mi 11 Ultra, mentre a sdoganare questa caratteristica ci hanno pensato i foldable come il Samsung Galaxy Z Flip 3.

La data di deposito del brevetto qui illustrato, che risale a settembre del 2020, e la quantità di dettagli in esso contenuta rendono plausibile la possibilità di rivedere queste caratteristiche a bordo del nuovo Oppo Find X4, molto probabilmente nella sua variante Pro. In ogni caso bisognerà attendere ulteriori indiscrezioni più vicine alla data di lancio per avere una conferma definitiva a riguardo.