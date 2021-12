Qualcomm Snapdragon, quali sono le differenze tra i vari SoC?

Orientarsi tra i SoC Snapdragon può risultare difficile: l’azienda Qualcomm, tra le aziende più importanti nel settore della produzione di chip per smartphone e piattaforme di mobile computing, offre infatti un’ampia gamma di prodotti distribuiti su più fasce di mercato, che sono poi implementati sui dispositivi proposti al pubblico.

La scelta del SoC (acronimo di system-on-a-chip, ovvero sistema informatico contenuto su un unico supporto fisico) è senza dubbio uno dei criteri più importanti da considerare quando si intende acquistare uno smartphone: al suo interno sono infatti contenute alcune delle componenti essenziali al suo funzionamento, come il processore propriamente detto (CPU), la GPU e le unità destinate alla gestione della RAM, della fotocamera e dei diversi tipi di connettività del dispositivo.

L’immagine qui raffigurata è stata divulgata da Qualcomm in occasione del lancio del suo ultimo chip, lo Snapdragon 8 Gen 1, ed esemplifica in modo schematico tutti gli elementi contenuti all’interno del SoC che, come spiegheremo a breve, sarà implementato a bordo di molti degli smartphone top di gamma del 2022.

SoC Snapdragon: quale scegliere?

Nel corso del tempo i SoC Snapdragon sono diventati sinonimo di alte perfomance: anche all’interno di un panorama sempre più competitivo, nel quale MediaTek sta rapidamente recuperando il gap qualitativo e sempre più produttori del calibro di Google decidono di produrre “in casa” i propri SoC, Qualcomm mantiene ancora saldamente il proprio posto nel cuore di moltissimi utenti. Ciò non significa tuttavia che tutti i chip Snapdragon siano uguali.

Qualcomm produce i SoC Snapdragon in modo da rispondere alle diverse esigenze del mercato degli smartphone Android (e non solo), dai flagship che utilizzano le tecnologie più innovative di AI e machine learning fino ai base di gamma che rendono la tecnologia accessibile a tutti, passando per i chip destinati ai dispositivi mid-range, ai quali spetta la sfida di coniugare alte prestazioni e costi di produzione contenuti.

Per questo motivo i SoC Snapdragon differiscono tra di loro in base a diversi criteri, che determinano a loro volta la collocazione nelle rispettive fasce di mercato. Per motivi di comodità prenderemo in considerazione, a partire dalla tabella proposta da Qualcomm sul sito ufficiale, le caratteristiche principali di ciascun chip:

CPU (o processore) e clock : la componente principale del chip e la sua velocità nell’elaborazione dei contenuti

(o processore) e : la componente principale del chip e la sua velocità nell’elaborazione dei contenuti GPU : unità di elaborazione grafica

: unità di elaborazione grafica Velocità massima di download e upload dei modem

e dei modem Risoluzione massima della fotocamera principale

principale Processo produttivo (in nanometri): lo spazio minimo che intercorre tra le parti di un transistor del chip. Nel tempo questa misura si riduce progressivamente, ma non è da intendersi come parametro qualitativo assoluto.

Tutti i SoC Qualcomm Snapdragon

In questo articolo potrete trovare riassunte le principali caratteristiche e differenze tra i principali chip Snapdragon. Abbiamo deciso di restringere il campo ai SoC immessi sul mercato dal 2019 in poi, così da coprire comunque la grande maggioranza degli smartphone e dei tablet ad oggi in circolazione.

Serie 8: i flagship

I SoC Snapdragon serie 8 sono destinati a essere implementati a bordo degli smartphone top di gamma. Ogni anno, con la presentazione dell’ultimo chip serie 8, Qualcomm alza l’asticella delle potenzialità delle tecnologie mobili, applicando le ultime innovazioni nel campo della connettività e delle funzionalità legate ad AI e ML.

Snapdragon 8 Gen 1

L’ultimo SoC della serie 8 segna a partire dal nome stesso un importante cambio di passo per l’azienda. Snapdragon, sempre più autonoma rispetto alla casa madre Qualcomm, “resetta” infatti la numerazione con questa nuova piattaforma per tecnologie mobili, che tra le molte novità dedica un occhio di riguardo ad AI e connettività 5G. Snapdragon 8 Gen 1 arriverà a bordo dei principali smartphone top di gamma del 2022.

CPU: Qualcomm Kryo, ARMv9 1x ARM Cortex-X2 a 3,0GHz 3x ARM Cortex-A710 a 2,5GHz 4x ARM Cortex-A510 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 730

10Gbps download, 3,5Gbps upload (5G)

200MP max

4nm

Qualcomm Snapdragon 888 5G

Con lo Snapdragon 888 5G, presentato a dicembre 2020, Qualcomm ha compiuto un balzo in avanti nelle potenzialità dei SoC destinati alla telefonia: il processo di produzione a 5nm, il supporto avanzato alla connettività 5G e le prestazioni legate all’AI ne fanno un chip estremamente performante. Possiamo trovare lo Snapdragon 888 5G e la sua versione Plus a bordo di molti dei flagship del 2021.

CPU: Qualcomm Kryo 680, ARMv8 1x ARM Cortex-X1 a 2,84GHz (888), 3,0GHz (888+) 3x ARM Cortex-A78 a 2,42GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 660

7,5Gbps download, 3Gbps upload (5G)

200MP max

5nm

Qualcomm Snapdragon 870

Con lo Snapdragon 870 5G, presentato a inizio 2021, Qualcomm ha ampliato la sua offerta per la fascia alta con un occhio di riguardo per le prestazioni di gioco. Il chip, dotato dell’unità di ottimizzazione Snapdragon Elite Gaming, è basato sulla piattaforma Snapdragon 865, con cui condivide gran parte della scheda tecnica, ed è stato implementato principalmente su smartphone del gruppo BBK Electronics come il realme GT Neo2.

CPU: Qualcomm Kryo 585, ARMv8 1x ARM Cortex-A77 a 3,2GHz 3x ARM Cortex-A77 a 2,42GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 650

7,5Gbps download, 3Gbps upload (5G)

200MP max

7nm

Qualcomm Snapdragon 865/865+ 5G

Presentato in occasione dello Snapdragon Tech Summit di fine 2019, questo chip ha rappresentato un grande passo in avanti per le piattaforme mobili Qualcomm: si tratta infatti di un SoC con architettura octa-core in grado di supportare fino a 16GB di memoria RAM e sensori fotografici fino a 200MP. Lo Snapdragon 865 e la sua variante Plus, annunciata a metà 2020, sono stati implementati, tra gli altri, sul Samsung Galaxy S20 FE 5G e l’Asus Zenfone 7.

CPU: Qualcomm Kryo 585, ARMv8 1x ARM Cortex-A77 a 2,84GHz (865) 3,1GHz (865+) 3x ARM Cortex-A77 a 2,42GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,80GHz

GPU: Qualcomm Adreno 650

7,5Gbps download, 3Gbps upload

200MP max

7nm

Qualcomm Snapdragon 860 (855+)

Qualcomm ha presentato inizialmente lo Snapdragon 855+ a metà 2019, proponendolo come la consueta riedizione del chip flagship di inizio anno, che ne potenziava il clock del processore e ne migliorava core e GPU. A inizio 2021 l’azienda ha poi riproposto questo SoC con alcuni miglioramenti minori e la nomenclatura Snapdragon 860, così da garantire un’opzione economica ma performante a device mid-range come il Poco X3 Pro o il tablet Xiaomi Pad 5.

CPU: Qualcomm Kryo 485, ARMv8 1x ARM Cortex-A77 a 2,96GHz 3x ARM Cortex-A77 a 2,42GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,78GHz

GPU: Qualcomm Adreno 640

2Gbps download, 316Mbps upload

192MP max

7nm

Qualcomm Snapdragon 855

Presentato a fine 2018, lo Snapdragon 855 ha alimentato i top di gamma della prima metà del 2019 come il Google Pixel 4, oltre ad aver dato origine alle fortunate riedizioni che abbiamo elencato nel paragrafo precedente. Già a partire da questo SoC Qualcomm ha prestato particolare attenzione alle unità di gestione degli algoritmi AI e alla connettività 5G, a quei tempi ancora di pari passo con lo sviluppo delle reti LTE, fornendo standard ancora oggi in uso.

CPU: Qualcomm Kryo 485, ARMv8 1x ARM Cortex-A76 a 2,84GHz 3x ARM Cortex-A76 a 2,42GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,78GHz

GPU: Qualcomm Adreno 640

2Gbps download, 316Mbps upload

192MP max

7nm

Serie 7: la fascia medio-alta

La serie 7 è stata presentata nel 2018 con l’intento di colmare il gap tra la serie ammiraglia 8 e la serie 6, pensata per i dispositivi mid-range. Con i SoC di questa serie Qualcomm offre soluzioni performanti e innovative a costi ridotti, rispondendo così alla domanda sempre maggiore da parte dei produttori internzionali di smartphone di gamma medio-alta.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Lo Snapdragon 778G 5G, presentato nella primavera del 2021, si ripromette di avvicinare sempre di più la fascia media alle prestazioni dei flagship grazie all’inserimento di feature che fino a questo momento erano prerogativa della serie 8, dal gaming alla connettività 5G con Wi-Fi 6 fino a 2,9 Gbps. Il primo smartphone ad adottare questo SoC è stato l’Honor 50.

CPU: Qualcomm Kryo 670, ARMv8 4x ARM Cortex-A78 a 2,4GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 642L

3,7Gbps download, 2,9Gbps upload

192MP max

6nm

Qualcomm Snapdragon 780G 5G

Il SoC Snapdragon 780G 5G, presentato a inizio 2021, amplia la serie 7 di Qualcomm con un chip progettato per offrire prestazioni AI sempre più potenti e nuove potenzialità relative alla fotografia mobile, grazie all’Image Signal Processor con supporto per tre sensori in contemporanea. Troviamo questo chip a bordo di smartphone come il Samsung Galaxy A52 5G, uno dei best buy degli ultimi mesi per la fascia media.

CPU: Qualcomm Kryo 670, ARMv8 4x ARM Cortex-A78 a 2,4GHz 4x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 642

3,3Gbps download, 3,6Gbps upload

192MP max

5nm

Qualcomm Snapdragon 768G 5G

Lo Snapdragon 768G 5G, presentato nella prima metà del 2020, porta il gaming e la riproduzione dei contenuti multimediali al centro dell’offerta Qualcomm per la fascia medio-alta. Il chip, implementato prevalentemente su smartphone Vivo, Oppo e ZTE destinati ai mercati asiatici, può infatti vantare una GPU potenziata rispetto ai modelli precedenti e il supporto alla tecnologia Snapdragon Elite Gaming.

CPU: Qualcomm Kryo 475, ARMv8 1x ARM Cortex-A76 a 2,8GHz 1x ARM Cortex-A76 a 2,4GHz 6x ARM Cortex-A55) a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 620

3,7 Gbps download, 1,6 Gbps upload

192MP max

7nm

Qualcomm Snapdragon 765/765G 5G

Il chip che ha animato il Google Pixel 5, ovvero l’ultimo smartphone di Big G con SoC Qualcomm prima dell’avvento di Google Tensor, porta la connettività 5G integrata a bordo della serie 7 di SoC Snapdragon, insieme a un processo produttivo a 7 nanometri e 12GB massimi di memoria RAM supportata.

CPU: Qualcomm Kryo 475, ARMv8 1x ARM Cortex-A76 a 2,3 GHz (765) 2,4 GHz (765G) 1x ARM Cortex-A76 a 2,2GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 602

3,7 Gbps download, 1,6 Gbps upload

192MP max

7nm

Qualcomm Snapdragon 732G

Lo Snapdragon 732G, erede del sopracitato 730G, è stato presentato nell’estate 2020 da Qualcomm con il preciso intento di soddisfare la nicchia di utenti appassionati di gaming, alla ricerca di alte prestazioni anche in condizioni di stress a un prezzo contenuto. Troviamo questo processore all’interno di veri e propri best-seller come il Poco X3 NFC e lo Xiaomi Mi 11 Lite.

CPU: Qualcomm Kryo 470, ARMv8 2x ARM Cortex-A76 a 2,3GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 618

800 Mbps download, 150 Mbps upload

48MP max

8nm

Qualcomm Snapdragon 730/730G

I processori della serie Snapdragon 730, presentati ad aprile 2019, propongono una serie di componenti performanti con architettura octa-core, AI Engine di quarta generazione e modem LTE X15 compatibile con lo standard Wi-Fi 6. Questo SoC, offerto anche nella variante G dedicata al gaming, anima smartphone di fascia medio-alta come il Google Pixel 4a e il Samsung Galaxy A71.

CPU: Qualcomm Kryo 470, ARMv8 2x ARM Cortex-A76 a 2,2GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 618

800 Mbps download, 150 Mbps upload

36MP max

8nm

Qualcomm Snapdragon 720G

Lo Snapdragon 720G, presentato a inizio 2020 da Qualcomm insieme ad altri chip di fascia medio-bassa, rappresenta l’ultima grande release di SoC con tecnologia LTE, ancora molto richiesta in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Come si deduce dalla G nella sigla questo chip, che troviamo a bordo dei Samsung Galaxy A52 e A72, offre sulla carta prestazioni di gaming ottimizzate.

CPU: Qualcomm Kryo 465, ARMv8 2x ARM Cortex-A76 a 2,3GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 465

800 Mbps download, 150 Mbps upload

192MP max

8nm

Qualcomm Snapdragon 712

Lo Snapdragon 712, immesso sul mercato a inizio 2019, è una piattaforma mobile equilibrata e performante, dotata dell’unità Qualcomm AI Engine, di un potente modem LTE e della possibilità di registrare video in risoluzione 4K. Troviamo questo chip a bordo di diversi smartphone Realme, Vivo e Xiaomi.

CPU: Qualcomm Kryo 360, ARMv8 2x ARM Cortex-A75 a 2,3GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,7GHz

GPU: Qualcomm Adreno 616

800 Mbps download, 150 Mbps upload

48MP max

10nm

Serie 6: i mid-range

Con la serie 6 Qualcomm propone chip pensati per gli smartphone di media gamma, che devono assolvere il difficile compito di coniugare costi contenuti e grande versatilità di utilizzo. Per questo motivo i SoC Snapdragon serie 6 sono implementati su un’ampia varietà di device pensati per il grande pubblico, dagli smartphone ai tablet.

Qualcomm Snapdragon 695 5G

Lo Snapdragon 695 5G, come si intende già dal nome, altro non è che la versione potenziata del sopracitato Snapdragon 690, che integra al proprio interno una CPU più performante e maggiore velocità in upload. Presentato nell’autunno del 2021, questo SoC alimenta per il momento il Motorola Moto G71 5G, anch’esso fresco di presentazione.

CPU: Qualcomm Kryo 660, ARMv8 2x ARM Cortex-A78 a 2,2GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,7GHz

GPU: Qualcomm Adreno 619L

2,5Gbps download, 1,5Gbps upload

192MP max

6nm

Qualcomm Snapdragon 690 5G

Il primo SoC Snapdragon della serie 6 dotato di connettività 5G porta con sé, oltre al supporto alle nuove infrastrutture di rete, anche un processo di fabbricazione a 8nm e il supporto ai display con refresh rate massimo di ben 120Hz, per rispondere a tutti i nuovi standard della telefonia. Possiamo trovare questo chip a bordo di smartphone della seconda metà del 2020 come lo OnePlus Nord N10 5G.

CPU: Qualcomm Kryo 560, ARMv8 2x ARM Cortex-A77 a 2,0GHz 6x ARM Cortex-A55 a 1,70GHz

GPU: Qualcomm Adreno 619L

2,5Gbps download, 900Mbps upload

192MP max

8nm

Qualcomm Snapdragon 665

Diretto progenitore del precedente SoC, lo Snapdragon 665 risale al 2019 e integra all’interno dei device funzionalità avanzate a un prezzo ridotto grazie alla sua architettura octa-core con supporto ai moduli a tripla fotocamera e alla Qualcomm AI Engine di terza generazione. Possiamo trovare questo chip a bordo di molti smartphone di produttori asiatici come Oppo, Vivo e realme.

CPU: Qualcomm Kryo 260, ARMv8 4x ARM Cortex-A73 a 2,0GHz 4x ARM Cortex-A53 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 610

600Mbps download, 150Mbps upload

48MP max

14nm, 11nm

Qualcomm Snapdragon 662

Progettato sul modello dello Snapdragon 665 e presentato a inizio 2020 con l’intento di mantenere un ventaglio di offerte aggiornate con connettività LTE, il SoC Snapdragon 662 offre agli smartphone che lo implementano, come il recente Honor 50 Lite, il supporto ai sistemi a tripla fotocamera e funzionalità di realtà aumentata.

CPU: Qualcomm Kryo 260, ARMv8 4x ARM Cortex-A73 a 2,0GHz 4x ARM Cortex-A53 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 610

390Mbps download, 150Mbps upload

48MP max

11nm

Serie 4: i base di gamma

Uno degli intenti di Qualcomm è quello di cercare di assottigliare il digital divide procurando componenti di qualità anche per i device base di gamma, che devono essere proposti e immessi sul mercato al prezzo minore possibile. Grazie a questi SoC Snapdragon le nuove tecnologie mobili diventano veramente alla portata di tutti.

Qualcomm Snapdragon 480/480+ 5G

La connettività 5G approda anche sui SoC Snapdragon più economici grazie allo Snapdragon 480, pensato per garantire piena fruibilità anche dei prodotti di intrattenimento on demand grazie all’elaborazione grafica della GPU Adreno 619. A fine 2021 Qualcomm ne ha proposto una versione potenziata, lo Snapdragon 480+ 5G, che ne migliora ulteriormente la connettività e le prestazioni. Possiamo trovare questo processore su smartphone come il Motorola Moto G50.

CPU: Qualcomm Kryo 460, ARMv8 2x ARM Cortex-A76 a 2,0GHz (480), 2,2GHz (480+) 6x ARM Cortex-A55 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 619

2,5Gbps download, 660Mbps upload

64MP max

8nm

Qualcomm Snapdragon 460

Lo Snapdragon 460 è un chip presentato a inizio 2020 con l’intento di migliorare le prestazioni della CPU e della GPU degli smartphone più economici, in modo da rispondere alle ultime innovazioni. Dotato di modem LTE e processo produttivo a 11nm, questo SoC supporta un massimo di memoria RAM di ben 8GB e lo standard Wi-Fi 6. Possiamo trovarlo a bordo di smartphone Nokia e Motorola, oltre allo OnePlus Nord N100.

CPU: Qualcomm Kryo 240, ARMv8 4x ARM Cortex-A73 a 1,8GHz 4x ARM Cortex-A53 a 1,8GHz

GPU: Qualcomm Adreno 610

390Mbps download, 150Mbps upload

48MP max

11nm