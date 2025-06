Siete alla ricerca di uno smartphone sotto i 100€ affidabile e conveniente? L’OSCAL Flat 2 è perfetto per voi, soprattutto ora che è disponibile a un prezzo incredibile: solo 84,99€, ovvero con uno sconto del 50% su un prodotto già scontato. Ideale per chi non ha grandi pretese ma desidera comunque un telefono moderno e funzionale, questo smartphone entry level unisce tecnologia e semplicità, offrendo un’esperienza utente sorprendentemente fluida e reattiva grazie al sistema operativo Doke OS 4.0 basato su Android 14.

OSCAL Flat 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista delle prestazioni, l’OSCAL Flat 2 non delude: con 4GB di RAM fisica e ulteriori 8GB virtuali, per un totale di 12GB di RAM, e 128GB di memoria interna espandibile fino a 2TB tramite scheda TF, avrete tutto lo spazio e la potenza necessaria per gestire la maggior parte delle applicazioni. La tecnologia Atomized Memory 2.0 ottimizza la gestione della RAM, mentre il supporto alle avanzate tecnologie F2FS ed EROFS garantisce un avvio delle app e un caricamento dei file estremamente rapido.

Il display IPS da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz assicura colori vivaci e un’esperienza visiva molto fluida, perfetta sia per lo scrolling sui social sia per sessioni di gioco più intense. La batteria da 5000mAh, combinata con la modalità di risparmio energetico intelligente, vi permetterà di utilizzare il telefono per ore e ore, fino a 7 ore di gaming o streaming, con un’autonomia in standby di quasi due mesi. Inoltre, la funzione OTG consente di ricaricare altri dispositivi, un plus per chi è sempre in movimento.

Infine, per gli amanti della fotografia, l’OSCAL Flat 2 offre una fotocamera principale da 13MP con modalità Ritratto, Notturna e Panoramica, oltre a una fotocamera frontale da 8MP con modalità bellezza per selfie perfetti. L’intelligenza artificiale Gemini AI integrata vi assisterà nelle attività quotidiane, facilitando il riconoscimento delle immagini, la trascrizione vocale e la creazione di contenuti social. Con supporto Dual SIM 4G, navigazione multisistema e funzioni di sicurezza come lo sblocco con impronta digitale, questo smartphone rappresenta un’opportunità da non perdere.