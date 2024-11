Passa a ho. Mobile e ottieni ben 200GB in 5G a SOLI 9,99€!

ho. Mobile ha appena lanciato una nuova serie di offerte che, grazie all’introduzione del 5G, promettono di coniugare alta qualità e convenienza per tutti i clienti. Se stai pensando di cambiare operatore e cerchi una soluzione completa e conveniente, la proposta di ho. Mobile è studiata per rispondere a queste esigenze. Con soli 9,99€ al mese, i nuovi clienti possono accedere anche direttamente da smartphone a un pacchetto che include 200GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, senza rinunciare alla trasparenza.

Per chi decide di passare a ho. Mobile da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori elencati nella pagina dedicata, l'attivazione è completamente gratuita.

Passare a ho. Mobile è facile e gratuito per chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri (elencati nella pagina dedicata). L’attivazione è semplice: si può scegliere di attivare un nuovo numero oppure di mantenere il proprio.

Inoltre, con ho. Mobile l’assistenza è sempre a portata di mano, disponibile anche tramite WhatsApp, mentre l’app di gestione offre un’interfaccia intuitiva per monitorare e modificare ogni aspetto del piano. È anche possibile scegliere la versione eSIM, garantendo la massima flessibilità e praticità d'uso.

Oltre alla tariffa mensile, è previsto solo un piccolo costo una tantum di attivazione di 2,99€, senza ulteriori spese nascoste o vincoli contrattuali. E, per chi non fosse completamente soddisfatto, ho. Mobile offre la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall’attivazione. Grazie alla trasparenza e all’attenzione verso le esigenze dei clienti, ho. Mobile rende il 5G accessibile a tutti. Approfitta di questa occasione e attiva il piano 5G a soli 9,99€: qualità e risparmio ti aspettano, per una connessione senza compromessi.

