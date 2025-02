Per 5 giorni, Galaxy S25 e S25 Plus a 200€ di sconto con promo cumulabile

Dal 24 al 28 febbraio, Samsung lancia una nuova promozione sui suoi nuovi smartphone Galaxy S25 e S25 Plus, con uno sconto di 200€. Questa offerta è disponibile per cinque giorni e permette agli utenti di risparmiare sull'acquisto di questi telefoni, escluso il modello Ultra. Grazie al codice promozionale "FLASHS25", gli acquirenti possono beneficiare di uno sconto diretto di 200€ che rende l'acquisto ancora più vantaggioso, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone premium.

N.B: inserire il codice sconto "FLASHS25" per ricevere il risparmio di 200€.

Vedi offerta su Samsung

Galaxy S25, perché e chi dovrebbe acquistarlo?

L’offerta è semplice da sfruttare: basta inserire il codice "FLASHS25" durante il processo di acquisto per ottenere uno sconto di 200€ sul prezzo di listino. In aggiunta, gli utenti che decidono di acquistare tramite l’app Samsung vedranno applicato un ulteriore 5% di sconto. Questo extra sconto, però, non è cumulabile con altre offerte o codici sconto che potrebbero essere presenti sul sito ufficiale Samsung, ma rappresenta comunque un'opportunità interessante per chi è disposto ad acquistare direttamente tramite l'app dell'azienda.

I modelli Galaxy S25 e S25 Plus sono telefoni di punta nella gamma Samsung, caratterizzati da prestazioni elevate e tecnologie di ultima generazione. Con display AMOLED di altissima qualità, fotocamere potenti e una batteria duratura, questi smartphone offrono un'esperienza utente impeccabile. Entrambi i modelli sono ideali per chi cerca un telefono capace di unire performance, design e innovazione tecnologica. Nonostante l'esclusione del modello Ultra da questa promozione, l’offerta sui Galaxy S25 e S25 Plus rappresenta comunque un'occasione da non perdere.

Per sfruttare questa promozione, basta accedere al sito Samsung o all’app ufficiale e aggiungere al carrello il Galaxy S25 o S25 Plus. Durante il checkout, sarà necessario inserire il codice "FLASHS25" per ottenere lo sconto di 200€. Se l’acquisto viene effettuato tramite l’app Samsung, il cliente potrà beneficiare anche del 5% di sconto aggiuntivo. Vi ricordiamo che la promozione è valida solo dal 24 al 28 febbraio, quindi chi è interessato dovrà affrettarsi per non perdere l'occasione di acquistare uno degli ultimi modelli Galaxy a un prezzo vantaggioso.

Vedi offerta su Samsung