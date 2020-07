Pixel Buds da oggi in vendita in Italia a 199 euro

Da oggi potete acquistare Google Pixel Buds, gli auricolari dotati di intelligenza artificiale che promettono un’eccelsa qualità sonora, sia che li usiate in un ambiente rumoroso sia che li usiate durante una sessione di allenamento.

Gli auricolari sono disponibili all’acquisto tramite il Play Store nell’unica variante bianca.

I Pixel Buds possono garantire telefonate dall’audio nitido e cristallino anche in presenza di eventi atmosferici rumorosi quali vento e/o pioggia, ma anche quando ci si trova in strada con rumori provenienti dal traffico. Tutto ciò è possibile grazie a dei sensori e a tutta una serie di microfoni speciali che incrociano ed elaborano le sorgenti sonore provenienti dall’esterno. Per la qualità delle conversazioni c’è addirittura un sensore che rileva il movimento della mandibola.

I nuovi auricolari di Google utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per adattare il volume in base alla situazione in cui ci troviamo. Se mentre parliamo durante una chiamata i microfoni captano un forte rumore, il volume del suono sarà aumentato per il lasso di tempo necessario a mantenere confortevole e chiara la conversazione.

Gli auricolari sono utilizzabili grazie ad una serie di tocchi applicabili con il dito. Ma se abbiamo le mani occupate? Ecco che interviene Google con il suo assistente virtuale. Con un semplice OK Google sarà possibile chiedere di ascoltare le notifiche, rispondere ad una notifica dettando il testo con la voce e addirittura farsi fare un riassunto dei progressi sportivi raggiunti durante la giornata.

Una delle funzioni più utili per chi viaggia in territori stranieri è la traduzione in tempo reale delle conversazioni in una lingua diversa dalla nostra. Ad ogni frase del nostro interlocutore, avremo la traduzione di ciò che ha detto direttamente nelle nostre orecchie.

Infine, ma non meno importante, Google potenzia la funzione “trova il mio dispositivo” con la possibilità di far squillare gli auricolari direttamente dallo smartphone. Ma non solo, se il dispositivo alla quale sono accoppiati perde la connessione bluetooth con i Pixel Buds, una notifica persistente ce lo segnalerà immediatamente.

Google Pixel Buds sono già in vendita a 199 euro e potete trovarli nel Play Store.