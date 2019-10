Pixel Watch, il primo smartwatch di Google in arrivo con Pixel 4?

Secondo la rivista giapponese Nikkei Asian Review, Google potrebbe presentare il suo primo smartwatch, Pixel Watch, basato su WearOS insieme a Pixel 4 il prossimo 15 ottobre.

L’evento Made by Google si terrà il prossimo 15 ottobre. L’azienda di Mountain View presenterà la nuova generazione di Pixel 4 e probabilmente altri dispositivi hardware come lo smart speaker Nest Mini e il Pixelbook 2. Questi prodotti potrebbero non essere i soli. Secondo la rivista giapponese Nikkei Asian Review, Google potrebbe presentare il suo primo smartwatch, Pixel Watch.

Non sono stati rilasciati altri dettagli in merito tranne che ovviamente sarà mosso dal sistema operativo WearOS di Google. In realtà, anche lo scorso anno si era fatta strada la voce che Big-G avrebbe presentato il suo primo smartwatch. Voce che poi si è rivelata infondata. Pare, infatti, che in quel periodo Google non fosse soddisfatta del lavoro svolto e che WearOS non fosse ancora abbastanza pronto.

Le cose però potrebbero essere cambiate con l’acquisizione della proprietà intellettuale di Fossil relativa a una tecnologia per smartwatch ancora in fase di sviluppo. Restano comunque dubbi sul fatto che Pixel Watch possa essere davvero presente il prossimo 15 ottobre. Come detto in precedenza, già in altre occasioni erano state portate avanti le stesse ipotesi, puntualmente smentite. Inoltre, le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi sono sempre state contrastanti.

Un recente rapporto di Business Insider, per esempio, afferma che nessuno smartwatch a marchio Google sarà presentato nel corso del 2019. Una notizia che si scontra, dunque, con le voci odierne. Certo, il sistema operativo WearOS potrebbe essere arrivato oggi a una maturità tale da poter essere sfruttato da Google stessa che – riproponendo l’ottimo lavoro fatto con gli smartphone Pixel – potrebbe finalmente presentare un dispositivo in grado di competere sul mercato. Staremo a vedere!