Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link M7000, la popolare saponetta WiFi 4G LTE del 2023. Questo router portatile supporta velocità fino a 150 Mbps in download, condivide la connessione con fino a 10 dispositivi e funziona con tutti gli operatori italiani, inclusi iliad, ho mobile e Kena. Dotato di batteria da 2000 mAh, è il compagno ideale per chi viaggia. Lo trovate a soli 39,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 33%!

TP-Link M7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link M7000 è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a una connessione internet stabile e veloce. È consigliato a viaggiatori, studenti fuori sede, professionisti in smart working e a chiunque abbia bisogno di condividere la connessione con più dispositivi contemporaneamente. Grazie al supporto 4G LTE fino a 150 Mbps e alla compatibilità con tutti i principali operatori italiani, soddisfa le esigenze di chi cerca flessibilità senza dipendere da reti Wi-Fi pubbliche o poco affidabili.

Con la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi simultaneamente, il dispositivo è perfetto anche per piccoli gruppi di lavoro o famiglie in viaggio. La batteria da 2000 mAh e la modalità risparmio energetico integrata garantiscono un utilizzo prolungato senza sprechi. Il design compatto e premiato con il Red DOT Design Award lo rende facilmente trasportabile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 33%, rappresenta un acquisto conveniente per restare sempre connessi ovunque.

Il TP-Link M7000 è una saponetta WiFi 4G LTE compatta e portatile, in grado di raggiungere 150 Mbps in download. Compatibile con tutti gli operatori italiani, condivide la connessione con fino a 10 dispositivi e dispone di una batteria da 2000 mAh.

