Su AliExpress è disponibile un'offerta imperdibile per il POCO F8 Ultra, lo smartphone equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite, display AMOLED da 6,9" a 120Hz con POCO Hyper RGB, batteria da 6500mAh e supporto NFC. Applicando il coupon da 55,00€, il prezzo scende a soli 548,72€. Un'occasione da non perdere!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €55 durante il checkout

POCO F8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO F8 Ultra è lo smartphone ideale per chi non vuole scendere a compromessi su prestazioni e autonomia. Grazie al potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, è perfetto per i gamer e gli utenti più esigenti che richiedono fluidità anche nelle applicazioni più pesanti. La batteria da 6500mAh soddisfa le esigenze di chi trascorre lunghe giornate fuori casa senza poter ricaricare il dispositivo, mentre il supporto NFC lo rende adatto anche per i pagamenti contactless quotidiani.

Con il suo display AMOLED da 6.9" a 120Hz con POCO Hyper RGB, questo smartphone è consigliato anche agli appassionati di contenuti multimediali che desiderano immagini vivide e colori brillanti. Oggi lo si può acquistare a soli 548,72€ applicando il coupon da 55€.

Lo POCO F8 Ultra è uno smartphone top di gamma equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, display AMOLED da 6.9" a 120Hz con tecnologia Hyper RGB, batteria da 6500mAh e supporto NFC.

