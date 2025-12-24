La Polaroid Now+ Gen 2 Instant è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa fotocamera istantanea combina il fascino analogico con la tecnologia moderna grazie alla connessione Bluetooth e all'app dedicata che offre controllo manuale completo, doppia esposizione e light painting. Include un kit bonus di 5 filtri creativi e dispone di autofocus a doppia lente. Ora disponibile a 99,00€ invece di 149,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi ama la fotografia istantanea con un tocco creativo in più.

Polaroid Now+ Gen 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid Now+ Gen 2 è la scelta ideale per chi desidera unire il fascino della fotografia istantanea alla versatilità del controllo digitale. Perfetta per creativi e fotografi appassionati che vogliono sperimentare con tecniche avanzate come la doppia esposizione e il light painting, questa fotocamera vi permetterà di esprimere la vostra visione artistica senza rinunciare all'immediatezza delle Polaroid. Grazie alla connessione Bluetooth e all'app dedicata, avrete accesso a controlli manuali completi che trasformano ogni scatto in un'opera unica. Il kit con 5 filtri creativi inclusi la rende perfetta anche per chi ama giocare con effetti speciali e atmosfere particolari.

Questa fotocamera soddisfa le esigenze di chi cerca un dispositivo completo e sostenibile, realizzato con il 40% di plastica riciclata. Il sistema di autofocus a doppia zona garantisce scatti perfetti sia da vicino che a distanza standard, mentre la batteria ricaricabile via USB-C e l'attacco per treppiede la rendono versatile per ogni situazione. Se amate immortalare momenti speciali con amici e famiglia, creare contenuti originali per i social o semplicemente godervi la magia di una foto che si sviluppa tra le vostre mani, la Now+ Gen 2 vi offrirà infinite possibilità creative.

