Potente tablet Android a meno di 60€? Su Aliexpress è possibile!

Se siete alla ricerca di un tablet Android potente, versatile e ultra accessoriato, l'offerta attualmente disponibile su Aliexpress per lo Xaiomi Pad 15 Pro potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando. Grazie al coupon EVUSSEN0M01V, potete portarvelo a casa a soli 56,92€, con un ulteriore sconto di 0,96€ applicato sul prezzo già scontato di 57,88€. Una cifra sorprendentemente bassa per un dispositivo che promette prestazioni da top di gamma.

Xaiomi Pad 15 Pro, perché acquistarlo?

Xaiomi Pad 15 Pro è una soluzione ideale per chi desidera un tablet capace di sostituire, in molte situazioni, anche un computer portatile. Dotato di un processore Snapdragon 870 Gen 2 Deca Core, ben 22 GB di RAM e una memoria interna da 2 TB, questo tablet offre tutta la potenza necessaria per il multitasking avanzato, il gaming mobile, la produttività e lo streaming in alta definizione. Il sistema operativo è l'aggiornato Android 14, garanzia di compatibilità e fluidità.

Lo schermo 4K da 11 pollici, con risoluzione 2560x1600 pixel, offre un'ottima qualità visiva, ideale per la visione di contenuti multimediali, la lettura o l'utilizzo creativo con la penna inclusa. Le fotocamere da 24MP frontale e 48MP posteriore permettono di scattare foto di alta qualità e di partecipare a videochiamate in modo impeccabile. Non mancano connettività 5G, dual SIM, supporto Wi-Fi, Bluetooth e un set completo di accessori: custodia, tastiera, caricatore, OTG e manuale d'uso.

L'autonomia non è da meno: la batteria da 20.000mAh garantisce ore e ore di utilizzo senza interruzioni. Il design è reso ancora più accattivante dalla cover posteriore in vetro sfumato con placcatura 3D, che unisce estetica e tecnologia in un unico corpo raffinato.

Con un prezzo così contenuto e una dotazione tecnica da vero top di gamma, Xaiomi Pad 15 Pro si presenta come uno dei migliori affari del momento su Aliexpress. Approfittatene finché l'offerta è attiva. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet per ulteriori consigli.

