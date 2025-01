Promo Google: 20% di sconto! Il tuo prodotto preferito è nella lista?

Fino al 2 febbraio, gli utenti possono approfittare di un’offerta esclusiva su Google Store, con un generoso sconto del 20% su molti prodotti selezionati. Il codice promozionale “WINTERSALE” permette di risparmiare su una vasta gamma di articoli, rendendo l’acquisto di dispositivi Google molto più conveniente. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle eccezioni applicabili: alcuni prodotti, tra cui i Pixel 8 e 8 Pro, il Google TV Streamer, il Nest Audio e il Nest Mini, non sono inclusi nella promozione. Nonostante ciò, gli appassionati dei Pixel potranno comunque risparmiare sui nuovi Pixel 9.

N.B: ricordate di applicare il coupon “WINTERSALE” per ottenere lo sconto del 20%

Vedi offerte su Google

Google Store coupon 20%, perché approfittarne?

Per sfruttare questa vantaggiosa promozione, è sufficiente seguire pochi passaggi semplici. Innanzitutto, bisogna visitare il sito ufficiale di Google Store e aggiungere al carrello i prodotti desiderati. Una volta arrivati al momento del pagamento, basterà inserire il codice “WINTERSALE” per applicare il 20% di sconto su qualsiasi articolo idoneo. L’offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sul Google Store Italiano, e gli utenti devono assicurarsi di avere un indirizzo di spedizione e fatturazione situato in Italia. È anche necessario essere maggiorenni e disporre di una forma di pagamento valida.

L’offerta del codice promozionale è soggetta a una serie di condizioni specifiche. Oltre alla limitazione geografica, l’utilizzo del codice è valido solo fino al 2 febbraio alle 23:59. Dopo questa data, il codice non sarà più utilizzabile. In aggiunta, non è possibile combinare questa promozione con altre offerte o sconti in corso. Gli utenti dovranno anche tenere in considerazione che potrebbero essere applicati costi di spedizione a seconda della propria area geografica, che potrebbero influire sull’importo finale dell’acquisto.

In sintesi, questa promozione offre una grande occasione per acquistare dispositivi Google a prezzi più bassi, con uno sconto del 20% su gran parte del catalogo. Sebbene alcune eccezioni siano da tenere in considerazione, i consumatori che desiderano rinnovare i loro dispositivi o approfittare delle novità come i Pixel 9 troveranno sicuramente un’opzione interessante.

Vedi offerte su Google