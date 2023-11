Questa power bank MagSafe è stupenda e oggi costa il 30% in meno!

Se possedete un iPhone ma la batteria non vi basta mai, allora sarete certamente interessati all'acquisto di una power bank, meglio ancora se con tecnologia MagSafe, così da poterla tenere sempre connessa allo smartphone e usarla alla bisogna. Ok, ma quale acquistare vista la proposta ormai immensa? Noi vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa proposta UGREEN che, grazie ad Amazon, è in sconto in queste ore del 30%, ed è quindi acquistabile a soli 48,99€ anziché 69,99€!

Power bank UGREEN, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per chiunque sia in possesso di un iPhone con MagSafe, questa power bank offre una potenza di picco di 20W, consentendo una ricarica rapida e efficiente anche degli ultimissimi mdoelli di casa Apple. Caratterizzata da un design sottile e leggero, con peso di soli 225 g e spessore di 1,9 cm, è un dispositivo compatto e facilmente portatile, il che la rende ideale non solo per i viaggi, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Dotata di ben 3 uscite distinte, è in grado di caricare rapidamente fino a tre dispositivi contemporaneamente, e grazie alla funzionalità di ricarica wireless a 7.5 W, può essere idealmente utilizzata anche da smartphone non strettamente Apple, a patto che siano dotati di ricarica wireless.

Realizzata con materiali di pregio e dotata di un sistema di sicurezza intelligente integrato, che previene sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti e alte temperature, la power bank MagSafe UGREEN è, insomma, una soluzione completa e versatile che, considerato la combinazione tra sconto e qualità del prodotto, vi suggeriremmo di acquistare davvero subito, prima che vada esaurita!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

