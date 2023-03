Le Offerte di Primavera di Amazon sono finalmente cominciate alle 18:00 di quest’oggi e, come vi stiamo raccontando man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, gli sconti proposti in ogni sezione dello store sono a dir poco interessanti, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. In particolare, se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari true wireless non possiamo che consigliarvi le JBL TUNE 230NC, ora scontati di ben 50,00€!

Questi ottimi auricolari sono infatti disponibili a soli 79,99€ anziché 119,00€, e se siete clienti Prime potrete farli arrivare direttamente a casa vostra in pochi giorni e senza alcuna spesa di spedizione. In caso contrario vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di usufruire di tutti i vantaggi dell’abbonamento.

I JBL TUNE 230NC hanno due punti di forza che li rendono degli auricolari eccellenti: la comodità e la qualità del suono riprodotto. Il design è infatti leggero e al contempo ergonomico, dato che in ogni cuffietta sono presenti due membrane in silicone con una duplice funzione, ovvero aderire perfettamente all’orecchio e schermare i suoi esterni. Vi è poi la tecnologia JBL Pure Bass, che si occupa di amplificare i bassi per offrire un’esperienza di ascolto ricca e appagante.

Gli auricolari hanno anche un ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore, grazie al quale riuscirete a immergervi completamente nella vostra musica preferita, isolando qualsiasi suono esterno. Inoltre, i 2 microfoni ambientali integrati trasmetteranno la vostra voce in modo chiaro e cristallino, permettendovi di effettuare chiamate anche in ambienti molto affollati.

I JBL TUNE 230NC sono anche certificati IPX4 per la resistenza all’acqua e agli schizzi, quindi non dovrete preoccuparvi in caso vi trovaste in mezzo a un acquazzone. Infine, gli auricolari vi garantiranno fino a 40 ore di riproduzione, e una volta inseriti nella loro custodia di ricarica potranno tornare operativi in appena 10 minuti, offrendovi 2 ore di ascolto aggiuntive.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica.

