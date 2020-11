Realme 7 5G, in Italia il 19 novembre in tempo per il Black Friday

Realme 7 5G verrà ufficialmente annunciato il prossimo 19 novembre con un evento che si svolgerà in diretta streaming. L’annuncio è stato fatto direttamente dal profilo Twitter della società anticipando che ci saranno delle interessanti promozioni per il Black Friday. Lo smartphone 5G economico del brand cinese in rapida ascesa, dunque, potrebbe rappresentare una valida alternativa al Mi 10T Lite di Xiaomi e anche al Moto G 5G di Motorola.

Quanto alle caratteristiche tecniche, non ci sono ancora informazioni ufficiali ma a quanto pare Realme 7 5G non sarà altro che la versione internazionale di Realme V5 5G annunciata in patria. Se così fosse, lo smartphone arriverebbe con a bordo il processore 5G targato MediaTek, Dimensity 720, accoppiato almeno a 6 Gigabyte di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

🌟Il 5G per tutti 🌟

Salva il promemoria per il 19 novembre ore 11:00 e non perdere il grande evento di lancio con tante promo per il #BlackFriday #realme75G — realme.it (@realmeItalia) November 12, 2020

Il design dovrebbe essere lo stesso dell’intera gamma con un ampio display caratterizzato da un foro nell’angolo destro per la fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Il pannello potrebbe avere una diagonale di 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. La parte posteriore, invece, ospiterebbe un sistema di quattro fotocamere. Il sensore principale da 48 Megapixel sarebbe abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel e altri due sensori da 2 Megapixel per gli scatti in modalità macro e ritratto.

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Quanto al prezzo, mancano ancora delle informazioni ma – seguendo la filosofia di Realme – non dovrebbe deludere. Ricordiamo che per il momento le informazioni riportate non godono di ufficialità. Non ci resta che attendere il 19 novembre per scoprire le grandi novità del brand cinese.