Realme al MWC 2020: in arrivo il primo smartphone 5G

Realme sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona che aprirà i battenti il prossimo 24 febbraio. In questo giorno, il brand cinese ha organizzato un evento di lancio in cui presenterà il suo primo smartphone 5G. Questo è quello che si evince dalla pagina dell’evento che recita che la società cinese intende promuovere “la popolarità delle reti 5G in tutto il mondo portando nuovi smartphone 5G con potenza e stile agli utenti di tutto il mondo”. I principali indiziati sono Realme X50 Pro e la versione internazionale di Realme X50 5G recentemente annunciato in Cina.

La commercializzazione in Europa di uno smartphone Realme in grado di supportare il nuovo standard di rete potrebbe rappresentare una vera rivoluzione nel mercato. La società controllata da OPPO, infatti, si sta facendo strada pian piano grazie alla strategia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo, ricalcando quanto fatto da Xiaomi. Questo renderebbe gli smartphone 5G più accessibili a un bacino di utenza più ampio. La disponibilità di processori di fascia media con modem 5G – come lo Snapdragon 765 di Qualcomm e Dimensity 800 di MediaTek – e l’arrivo dei brand cinesi con i loro dispositivi economici ma performanti saranno alla base di quel processo di adozione delle reti di quinta generazione che dovrebbe cominciare a fiorire proprio nel corso di questo 2020.

Tornando agli smartphone che Realme potrebbe portare al MWC 2020, sappiamo già tutto di Realme X50 5G. Lo smartphone è basato sullo Snapdragon 765G con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Display da 6,57 pollici, quattro fotocamere posteriori (64MP+8MP+12MP+2MP), doppia fotocamera anteriore (16MP e grandangolare da 8MP), 4.200 mAh di batteria e Android 10 completano la scheda tecnica.

Infine, non è escluso che Realme possa presentare un nuovo smartphone equipaggiato con il processore top di gamma Snadpragon 865. Questo ipotetico smartphone – che alcune voci vedono come Realme X50 Pro – rappresenterebbe di fatto il successore di Realme X2 Pro, smartphone dotato di una piattaforma di fascia alta ma venduto a cifre decisamente aggressive (su Amazon è venduto a poco più di 400 euro). Insomma, la rivoluzione 5G sembra davvero pronta a partire. Appuntamento al MWC 2020 da dove vi racconteremo tutti i dettagli sulle ultime novità in ambito smartphone e non solo.