Il Realme pensato per dominare la fascia bassa è tuo oggi a soli 118€

Se siete abituati a investire poco in uno smartphone e vi accingete a cambiarlo, Realme ha recentemente lanciato una proposta ideale per dominare la competitiva fascia entry-level del mercato. Parliamo del Realme C65, disponibile fino a stasera 30 settembre su eBay a soli 118,70€ utilizzando il coupon "PSPRSETT24".

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout

Realme C65, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Realme C65 è l'ideale per coloro che cercano un telefono affidabile senza sborsare una fortuna. Consigliato agli utenti che vogliono unirsi al mondo Android senza troppi compromessi sulle prestazioni, questo smartphone si posiziona come una scelta preminente nella fascia entry level. Certificato TÜV SÜD per 48 mesi, si adatta a chi desidera un telefono che rimanga performante nel tempo.

La potenza del processore MediaTek Helio G85, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, assicura che tutte le operazioni quotidiane, dal semplice uso delle app di messaggistica a sessioni di gaming leggero, avvengano senza intoppi, venendo incontro alle esigenze di chi predilige un'esperienza d'uso senza rallentamenti né frustrazioni.

Per gli appassionati di fotografie e selfie, il Realme C65 offre una configurazione fotografica versatile, con una doppia fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50MP. Questo lo rende adatto a catturare momenti importanti con buona qualità. D'altra parte, l'autonomia non sarà mai un problema grazie alla sua batteria da 5000mAh, che promette ore di utilizzo senza necessità di continue ricariche, ideale per chi passa molto tempo fuori casa.

Vedi offerta su eBay