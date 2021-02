realme: nuovo smartphone con codice RMX3085 compare su Geekbench

Il noto portale di benchmark, Geekbench ci offre continuamente spunti ed anticipazioni di possibili nuovi smartphone in arrivo sul mercato nelle prossime settimane ed anche in questo caso ha qualcosa da suggerirci.

È stato infatti individuato un nuovo smartphone realme proprio nel suo database, contraddistinto dal numero di modello RMX3085, già noto alle fonti, considerato che in precedenza era stato individuato su altri siti di certificazione come l’ECC (European Care Certificate), sinonimo di un modello pronto a debuttare sul mercato europeo e che molto probabilmente vedrà la luce anche dalle nostre parti.

Il fatto che ora sia stato individuato anche su Geekbench dimostra che il suo arrivo sul mercato è sempre più vicino, di solito infatti, vengono effettuati i consueti test per verificare le reali prestazioni dello smartphone, prima della commercializzazione ufficiale.

Andando ad analizzare l’elenco Geekbench, il device in questione sarà caratterizzato da un processore octa-core probabilmente prodotto da Mediatek con una frequenza di aggiornamento di 2,0 GHz e stando a quanto riportato dai vari media online, potrebbe trattarsi dell’Helio G695. Assieme a lui potrebbero trovare spazio anche 8 GB di RAM e l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, ossia Android 11.

I punteggi registrati sulla piattaforma segnano 536 punti per il test single-core e 1702 per quelli effettuati in multi-core. Al momento sono solo queste le informazioni in nostro possesso ma quasi sicuramente, molte altre, saranno destinate ad arrivare molto presto.

Render Realme X7 Pro 5G

L’azienda cinese risulta dunque molto attiva in questa prima fase dell’anno, abbiamo infatti assistito in questi giorni a diverse fughe di notizie, con il CEO che si è fatto fotografare in compagnia di un’inedita versione trasparente del realme X7 Pro e la scorsa settimana sono spuntate in rete le immagini del presunto realme V13. Non dimentichiamoci poi che sarebbe in procinto di arrivare sul mercato anche un modello dotato di un super display con refresh rate a 160Hz.