Realme sbarca da Unieuro: pronta a conquistare l’Italia

Realme fa sul serio in Italia. La società cinese ha annunciato una partnership strategica con Unieuro, che porterà i dispositivi del brand a essere presenti nel catalogo prodotti della catena di elettronica di consumo. Gli smartphone saranno disponibili sia presso i punti vendita sia sui canali online di Unieuro, con qualche differenza almeno inizialmente.

Nello specifico, sullo store online saranno acquistabili:

Nei negozi fisici, invece, saranno disponibili solo i primi tre della lista in attesa dell’arrivo di tutta la gamma nei prossimi mesi.

Realme X50 Pro

Come ben sappiamo, la presenza presso le catene di elettronica di consumo potrebbe dare un’accelerata alle vendite e spingere verso un maggiore conoscenza del brand. Nonostante la storia decisamente recente, Realme si è mostrata capace di poter competere sulla scena smartphone grazie a dei prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nel 2019, il brand cinese ha registrato il tasso di crescita più alto rispetto agli altri marchi (453% su base annua).

Insomma, ora ha tutte le carte in regola per poter fare bene e cominciare a dare battaglia a chi domina la fascia media e bassa del mercato smartphone, come Xiaomi/Redmi e anche Samsung.