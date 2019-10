Realme sbarca ufficialmente in Europa: Realme 5 Pro e Realme X2 da 199 euro

Con il lancio congiunto di Realme X2 Pro – di cui vi abbiamo parlato nell’articolo dedicato – con Realme 5 Pro e Realme X2, il marchio cinese sbarca ufficialmente in Europa. La città scelta è Madrid, dove ha stabilito il nuovo quartier generale per la sua operatività europea. Dopo essere entrata nella top 10 dei produttori di smartphone, la società è intenzionata a conquistare anche l’Europa scontrandosi con agguerriti concorrenti, primo fra tutti Xiaomi.

Come quest’ultima infatti, la filosofia di Realme è quella di presentare dispositivi con ottime caratteristiche tecniche a prezzi competitivi. “Vogliamo offrire una gamma piena di esperienze con cui spiccare il volo in termini di prestazioni, design, qualità e servizio” ha dichiarato Levi Lee, Direttore Europa. Per l’occasione, dunque, sono stati annunciati Realme X2 e Realme 5 Pro, due dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme X2 è equipaggiato con lo Snapdragon 730G accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibili tramite micro-SD. Il suo punto di forza è il comparto fotografico. Sul posteriore, troviamo una fotocamera principale da 64 Megapixel (f/1.8) coadiuvata da un sensore grandangolare da 8 Megapixel (f/2.25), da un sensore di profondità da 2 Megapixel e da un ultimo sempre da 2 Megapixel per le macro. Frontalmente, invece, troviamo un sensore da 32 Megapixel (f/2.0).

