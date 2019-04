Redmi Note 7 di Xiaomi è un successo, già 4 milioni di unità spedite

Redmi Note 7 si conferma un best seller. Lo smartphone brand sussidiario di Xiaomi, posizionato al di sotto dei 200 euro nonostante le buone caratteristiche tecniche, ha infatti tagliato il traguardo dei 4 milioni di unità spedite a livello globale. Ad annunciarlo è la stessa azienda cinese attraverso Twitter, che tra l’altro ha specificato come l’obiettivo sia stato centrato già lo scorso 29 marzo.

Occorre comunque sottolineare come Xiaomi abbia fatto riferimento alla “serie” Redmi Note 7. Questo fa pensare che il dato dei 4 milioni di unità spedite riguardi anche il Redmi Note 7 Pro, con quest’ultimo che però è distribuito solo in Cina e India, e sembra non esserci alcuna possibilità che possa arrivare anche in Europa.

BOOM! A new day, a BIG new milestone for our #RedmiNote7 series.

Here's 7 words to thank you for all your support…

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS#NoMiWithoutYou #48MPforEveryone pic.twitter.com/pmimoFhjKE

— Xiaomi #48MPforEveryone (@xiaomi) April 2, 2019