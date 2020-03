Redmi Note 9, presentazione il 12 Marzo: avrà quattro fotocamere posteriori

Redmi Note 9 sarà presentato il prossimo 12 marzo in India. L’annuncio è stato fatto dal profilo Twitter di Manu Kumar Jain (VP Global di Xiaomi). La serie Redmi Note è senza dubbio una delle più apprezzate a livello globale dopo il grande successo riscosso da Redmi Note 7, il primo smartphone del marchio con fotocamera da 48 Megapixel.

Sarà proprio il comparto fotografico l’elemento sul quale il produttore cinese vorrà puntare per il prossimo smartphone di fascia medio-bassa. Il post, infatti, è stato accompagnato dall’hashtag #ProCamerasMaxPerformance e da un’immagine che mostra un modulo fotografico di forma quadrata. Redmi Note 9, dunque, ricalcherebbe le tendenze estetiche del momento e integrerebbe quattro sensori fotografici.

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎

Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊

RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020