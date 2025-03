Con questo registratore vocale, hai ChatGPT 4 gratis per sempre

Nel mondo odierno, la necessità di registrare e trascrivere conversazioni, lezioni o riunioni è in continua crescita, sia per motivi professionali che personali. Con l'evoluzione della tecnologia, ora è possibile farlo in modo semplice ed efficiente grazie a un registratore vocale dotato di IA e ChatGPT 4, che offre un'ampia gamma di funzioni. Questo dispositivo, disponibile oggi con uno sconto del 20% su Amazon attivando un coupon, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile e facile da usare. La possibilità di registrare audio in alta qualità e ottenere trascrizioni precise in 102 lingue, supportate da ChatGPT 4, rende questo registratore una risorsa indispensabile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Registratore vocale AI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il registratore vocale AI è l'alleato perfetto per chiunque necessiti di documentare con precisione conversazioni importanti. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore a doppio microfono, vi garantisce registrazioni cristalline in qualsiasi ambiente, mentre i servizi AI gratuiti a vita (1800 minuti mensili) trasformano automaticamente l'audio in testo accurato.

La compatibilità con 102 lingue lo rende ideale per chi lavora in contesti internazionali, docenti universitari che tengono lezioni in lingua straniera, o studenti che desiderano conservare e rivedere facilmente i contenuti didattici. Con appena 28 grammi di peso e 7 mm di spessore, questo dispositivo si rivela indispensabile per giornalisti durante le interviste, riunioni strategiche o per chiunque desideri registrare chiamate telefoniche senza attivare il vivavoce.

La memoria da 64 GB può contenere oltre 1000 ore di registrazioni, mentre l'app dedicata per iOS e Android permette di gestire, modificare e organizzare i file con estrema semplicità. Il sistema di protezione con password e l'assenza di archiviazione cloud garantiscono inoltre la massima riservatezza dei vostri contenuti sensibili.

Vedi offerta su Amazon