Ricarica il tuo iPhone o smartphone Samsung con questa power bank, oggi in SUPER SCONTO! -30%

Se cercate una power bank magnetica pratica e compatibile con i vostri dispositivi Apple, oggi su Amazon trovate un'occasione da non perdere. La power bank magnetica UGREEN da 10000mAh è disponibile a soli 55,99€, con un sconto del 30% grazie al coupon direttamente sulla pagina del prodotto.

Power Bank magnetico UGREEN, chi dovrebbe acquistarla?

Questa power bank UGREEN è progettata per offrire la massima comodità grazie alla ricarica magnetica Qi da 15W, perfettamente compatibile con iPhone 16, 15, 14, 13 e 12. Se possedete uno di questi modelli, potrete agganciare il dispositivo magneticamente e ricaricarlo senza fili fino a 7,5W, mentre altri smartphone compatibili con la ricarica wireless potranno comunque beneficiare della funzione senza l'aggancio magnetico.

Oltre alla ricarica wireless, la power bank offre un'opzione USB-C PD da 20W, che consente di ricaricare un iPhone 16 fino al 50% in soli 30 minuti. Un cavo USB-C a USB-C è incluso, garantendo compatibilità anche con Samsung Galaxy S24 e S23.

Uno degli elementi distintivi della power bank UGREEN è il design intelligente. Grazie al display digitale, potrete controllare in tempo reale il livello di batteria rimanente. Inoltre, un'espressione animata vi indicherà lo stato di carica: ad esempio, un sorriso significa che la batteria è ancora tra l'80% e il 90%.

Per un'esperienza ancora più comoda, il supporto pieghevole integrato permette di posizionare lo smartphone in verticale o orizzontale, lasciandovi le mani libere per guardare video o effettuare chiamate. Il tutto con un peso di appena 226g e dimensioni compatte di 10,6 x 7 x 2,2 cm, perfette per l'uso quotidiano o in viaggio.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva! Acquistate ora la power bank magnetica UGREEN su Amazon e approfittate dello sconto del 30% prima che il coupon scada. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori powerbank per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon