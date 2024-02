iPhone 15 Pro a prezzo SHOCK su Amazon! (-11%)

State pensando di acquistare il nuovo iPhone Pro ma desiderate approfittare di un'offerta per pagarlo il meno possibile? Ebbene, il momento ideale è arrivato, dato che su Amazon potete trovare la versione con 128GB di memoria a soli 1.099,00€ invece di 1.239,00€, per un risparmio di ben 140€! Considerando quanto sia raro che i prodotti Apple vengano messi in sconto vi consigliamo di approfittarne subito, dato che le scorte potrebbero esaurire in men che non si dica!

iPhone 15 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 Pro è concepito per coloro che non si vogliono accontentare quando si tratta di smartphone, bensì vogliono poter godere del miglior modello sul mercato. Grazie al design in titanio di grado aerospaziale e al potente chip A17 Pro, infatti, vi garantisce prestazioni e resistenza superiori, adatte sia agli appassionati di fotografia, che troveranno nella sua triade di fotocamere professionali l'alleato perfetto per catturare momenti indimenticabili con la massima nitidezza, sia a coloro che lo sfruttano per lavoro, godendo di connessioni ultra rapide e di una batteria che dura tutto il giorno.

L'impeccabile display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion vi assicurerà una visione cristallina dei vostri contenuti preferiti, trasformando ogni utilizzo in un'esperienza visiva unica. Inoltre, l'introduzione della porta Type-C in sostituzione della tradizionale porta Lightning degli iPhone rappresenta un cambiamento significativo, rendendoli molto più comodi rispetto a tutti i modelli precedenti. Ovviamente ci sono molte altre novità, che vi lasciamo scoprire nel nostro articolo dedicato a tutti i dettagli suoi nuovi iPhone 15.

Insomma, con il prezzo ridotto di 1099€, rispetto al prezzo originale di 1239€, l'iPhone 15 Pro diventa un investimento imperdibile per chi non vuole rinunciare a potenza, design e innovazione. La possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza interessi, poi, rende la spesa decisamente più accessibile.

