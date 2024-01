Questa tastiera wireless pieghevole è GENIALE e IMPAZZA su TikTok!

Vedendo questa tastiera, prodotta dal brand emergente Sikai, è facile capire perché sia così apprezata sui social: si tratta dell''accessorio ideale per chi cerca praticità ed efficienza in movimento, essendo compatibile con una vasta gamma di dispositivi tra cui smartphone, iPad, tablet, laptop e PC e rivolgendosi a professionisti e studenti che necessitano di un setup mobile pronto in qualsiasi momento. Con un tempo di ricarica di sole 2 ore, la tastiera offre fino a 45 ore di battitura continua, rendendola una scelta eccellente per chiunque desideri massimizzare la produttività senza interruzioni.

Inoltre, il suo design piccolo ed elegante quando ripiegata, vi permetterà di occupare pochissimo spazio all'interno della borsa o zaino e, al contempo, da aperta di convertire ogni superficie in un'area di lavoro efficiente. Avrete poi la comodità di un supporto magnetico per i dispositivi fino a 11 pollici, non necessitando, dunque, alcun accessorio aggiuntivo per poterla collegare ai vostri device.